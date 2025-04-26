Прощание с Папой Римским — гроб забирают с площади Святого Петра

Похороны Папы Римского Франциска. Фото: Reuters

В субботу, 26 апреля, проходит прощание с Папой Римским Франциском. Гроб с телом Папы уже забирают с площади Святого Петра.

Об этом информируют Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Прощание с Папой Римским — гроб забирают с площади

В субботу, 26 апреля, в Ватикане прощаются с Папой Римским Франциском. Тысячи людей собрались на площади Святого Петра, чтобы попрощаться с понтификом.

Впоследствии стало известно, что гроб с телом Папы Франциска забирают с площади Святого Петра.

Как известно, Папу Франциска похоронят в римской базилике Санта Мария Маджоре. Об этом желании понтифик написал в своем завещании. Он имел особую духовную связь с этим местом.

Гроб Папы доставят в базилику Девы Марии из Ватикана через Рим.

Отметим, что на прощание с Папой Римским прибыли делегации из более 150 стран. Среди присутствующих — президент Владимир Зеленский с первой леди, президент США Дональд Трамп, 46-й президент США Джо Байден и другие мировые лидеры.

Ранее мы сообщали, что в Ватикане 26 апреля проходит прощание с Папой Римским Франциском.

На церемонии похорон присутствуют Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской.