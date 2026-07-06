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Головна Новини дня Трьох військових підозрюють у збуті озброєння та вибухівки

Трьох військових підозрюють у збуті озброєння та вибухівки

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Дата публікації: 6 липня 2026 13:32
Правоохоронці викрили військових на збуті зброї та вибухівки
Правоохоронці проводять обшук. Фото: gp.gov.ua

Трьох військовослужбовців підозрюють у незаконному збуті озброєння та вибухівки. Правоохоронці затримали їх на території Харківської області під час чергової оборудки. 

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора, передає Новини.LIVE.

Незаконний збут озброєння та вибухівки

"За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора трьом військовослужбовцям повідомлено про підозру у незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами, вчиненому за попередньою змовою групою осіб", — йдеться у повідомленні.

Незаконний збут озброєння та вибухівки
Обшуки у фігурантів. Фото: gp.gov.ua

Дії фігурантів кваліфікували за ч.2 ст. 28 (злочин, що вчинений за попередньою змовою групою осіб), ч.1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України.

Військові продавали зброю
Правоохоронець. Фото: gp.gov.ua

За інформацією слідства, підозрювані організували незаконний збут озброєння, боєприпасів і вибухових речовин.

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Правоохоронці викрили зловмисників у Харківській області під час проведення чергової незаконної операції. Йдеться про понад 700 боєприпасів, чотири одиниці протитанкового озброєння та майже 1,2 тонни вибухових речовин. Загальна вартість нелегального збуту перевищила 2 мільйони гривень.

Військові займалися збутом озброєння
Правоохоронці та гроші підозрюваних. Фото: gp.gov.ua

Також правоохоронці задокументували ще один епізод збуту озброєння.

"Двом підозрюваним суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави, ще одному — цілодобовий домашній арешт", — йдеться у повідомленні.

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Затримання фігуранта. Фото: gp.gov.ua

Як писали Новини.LIVE з посиланням на генпрокурора Руслана Кравченка, у чотирьох областях України викрили схеми розкрадання грошей під час будівництва та закупівлі укриттів. Їх повинні були встановлювати для освітніх закладів та військових об'єктів.

А у межах слідства щодо постачання для Міністерства оборони неякісних інженерних боєприпасів та сировини правоохоронні органи висунули нові підозри. Під час перевірки також встановлено факт ухилення від сплати ПДВ на суму понад 21 млн гривень.

зброя Офіс генерального прокурора Харківська область
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
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