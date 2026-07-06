Правоохранители разоблачили военных в сбыте оружия и взрывчатки

Правоохранители проводят обыск. Фото: gp.gov.ua

Трое военнослужащих подозреваются в незаконной сбыте оружия и взрывчатки. Правоохранители задержали их на территории Харьковской области во время очередной сделки.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора, передает Новини.LIVE.

Незаконная сбыть оружия и взрывчатки

"Под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора трем военнослужащим сообщено о подозрении в незаконном обращении с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами, совершенном по предварительному сговору группой лиц", — говорится в сообщении.

Обыски у фигурантов. Фото: gp.gov.ua

Действия фигурантов квалифицированы по ч. 2 ст. 28 (преступление, совершенное по предварительному сговору группой лиц), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.

Сотрудник правоохранительных органов. Фото: gp.gov.ua

По данным следствия, подозреваемые организовали незаконный сбыт вооружения, боеприпасов и взрывчатых веществ.

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Правоохранители разоблачили злоумышленников в Харьковской области во время проведения очередной незаконной операции. Речь идет о более чем 700 боеприпасах, четырех единицах противотанкового вооружения и почти 1,2 тонны взрывчатых веществ. Общая стоимость незаконной торговли превысила 2 миллиона гривен.

Правоохранители и деньги подозреваемых. Фото: gp.gov.ua

Также правоохранители зафиксировали ещё один эпизод сбыта вооружения.

"В отношении двух подозреваемых суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога, еще одному — круглосуточный домашний арест", — говорится в сообщении.

Задержание фигуранта. Фото: gp.gov.ua

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на генерального прокурора Руслана Кравченко, в четырех областях Украины раскрыли схемы хищения денег при строительстве и закупке укрытий. Их должны были устанавливать для учебных заведений и военных объектов.

А в рамках расследования по делу о поставках Министерству обороны некачественных инженерных боеприпасов и сырья правоохранительные органы выдвинули новые подозрения. В ходе проверки также установлен факт уклонения от уплаты НДС на сумму свыше 21 млн гривен.