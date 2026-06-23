Офіс генпрокурора: викрито схему з несплатою 21 млн грн ПДВ

Правоохоронці та фігуранти. Фото: Офіс генпрокурора

У рамках розслідування щодо постачання для потреб Міноборони неякісних інженерних боєприпасів і сировини правоохоронці оголосили нові підозри. Правоохоронці виявили понад 21 млн грн несплаченого ПДВ під час імпорту компонентів для вибухових речовин.

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора, передає Новини.LIVE.

Несплата ПДВ

"Нагадаємо, на початку 2026 року у цьому кримінальному провадженні було припинено діяльність злочинної організації, учасники якої, за даними слідства, заволоділи майже 3 млрд грн бюджетних коштів, виділених на закупівлю інженерних боєприпасів для Збройних Сил України, зокрема протипіхотних і протитанкових мін", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці та фігуранти справи. Фото: Офіс генпрокурора

Під час подальшого розслідування було встановлено ще один епізод — ухилення від сплати ПДВ при імпорті компонентів для виробництва вибухових речовин.

Слідство встановило, що у 2024 та 2025 роках директор приватного товариства, яке виготовляло вибухові пристрої для Сил оборони, організував ввезення в Україну відповідних компонентів із використанням підроблених документів.

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До митних органів подавалися свідомо недостовірні дані щодо властивостей товару, його призначення та кінцевого отримувача, що дозволяло незаконно застосовувати пільги для продукції оборонного призначення та уникати обов’язкових податкових платежів.

Оголошення підозри фігурантам. Фото: Офіс генпрокурора

Імпортовану вибухову речовину декларували як готовий вибуховий матеріал, хоча вона підлягала оподаткуванню за ставкою 20%. Через це державний бюджет недоотримав понад 21,3 млн грн ПДВ.

Правоохоронці під час обшуків вилучили фінансово-господарську документацію підприємства. Крім того, директору товариства оголосили підозру в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Також підозру у службовій недбалості, яка спричинила тяжкі наслідки, повідомили трьом посадовцям митниці. За даними слідства, вони не забезпечили належного контролю під час митного оформлення продукції та допустили її ввезення без сплати обов’язкових податків.

"Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів та відшкодування завданих державі збитків", — додали в Офісі генпрокурора.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на генпрокурора України Руслана Кравченка, правоохоронці викрили двох підприємців, які фальсифікували документи та постачали військовим прострочені продукти.

Раніше в Україні викрили схему розкрадання та легалізації коштів, у межах якої понад 576 млн грн, призначених на ремонт військової техніки для Міноборони та Нацгвардії, були виведені в тінь через мережу фіктивних компаній і конвертаційний центр. Окремо слідство встановило ухилення від сплати понад 100 млн грн податків.