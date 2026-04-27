Схема на 576 мільйонів: як розкрадали кошти на ремонті техніки

В Україні ліквідовано масштабну злочинну схему, учасники якої вивели в "тінь" понад 576 мільйонів гривень, виділених на ремонт військової техніки для Міноборони та Нацгвардії. Через мережу фіктивних фірм та "конвертаційний центр" ділки відмили сотні мільйонів державних коштів, паралельно ухилившись від сплати податків на суму понад 100 мільйонів гривень.

Про це повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко, передає Новини.LIVE.

Пів мільярда гривень з оборони вивели у "тінь" через фіктивні фірми

Правоохоронці викрили та припинили діяльність потужної злочинної організації, яка спеціалізувалася на легалізації коштів та ухиленні від податків. Одним із ключових клієнтів ділків стало підприємство, що протягом 2023–2025 років займалося державними контрактами з ремонту техніки для Міністерства оборони та Національної гвардії України.

Загалом підприємство отримало від держави 2,5 млрд грн, проте понад 576 млн грн із цієї суми було виведено через підконтрольний "конвертаційний центр". Схема працювала через фіктивні фірми-прокладки, яким переказували гроші за товари та послуги, що існували лише на папері. Більшість таких "постачальників" не мали ні персоналу, ні виробництва, а їхніми керівниками значилися особи з тимчасово окупованих територій або вигадані іноземці.

Окрім прямого розкрадання оборонного бюджету, організатори створювали підприємству штучні збитки. Це дозволило їм уникнути сплати податків на суму понад 100 млн грн. Після відмивання через мережу транзитних фірм кошти поверталися замовникам готівкою, а "конвертаційний центр" забирав свій відсоток за послуги.

Під час розслідування проведено понад 40 обшуків, у результаті яких вилучено готівку, елітні авто, техніку, печатки та детальну "чорну" бухгалтерію.

Наразі про підозру повідомлено семи учасникам організації. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Слідство триває, правоохоронці встановлюють повне коло осіб, причетних до розкрадання коштів.

