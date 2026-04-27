Схема на 576 миллионов: как разворовывали средства на ремонте техники

Следственные действия. Фото: ОГП Украины

В Украине ликвидирована масштабная преступная схема, участники которой вывели в "тень" более 576 миллионов гривен, выделенных на ремонт военной техники для Минобороны и Нацгвардии. Через сеть фиктивных фирм и "конвертационный центр" дельцы отмыли сотни миллионов государственных средств, параллельно уклонившись от уплаты налогов на сумму более 100 миллионов гривен.

Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, передает Новини.LIVE.

Полмиллиарда гривен из обороны вывели в "тень" через фиктивные фирмы

Правоохранители разоблачили и прекратили деятельность мощной преступной организации, которая специализировалась на легализации средств и уклонении от налогов. Одним из ключевых клиентов дельцов стало предприятие, которое в течение 2023-2025 годов занималось государственными контрактами по ремонту техники для Министерства обороны и Национальной гвардии Украины.

Изъятые средства связи. Фото: Офис генпрокурора Украины

В целом предприятие получило от государства 2,5 млрд грн, однако более 576 млн грн из этой суммы было выведено через подконтрольный "конвертационный центр". Схема работала через фиктивные фирмы-прокладки, которым переводили деньги за товары и услуги, существовавшие только на бумаге. Большинство таких "поставщиков" не имели ни персонала, ни производства, а их руководителями значились лица с временно оккупированных территорий или вымышленные иностранцы.

Деньги, которые изъяли во время обысков. Фото: Офис генерального прокурора

Кроме прямого хищения оборонного бюджета, организаторы создавали предприятию искусственные убытки. Это позволило им избежать уплаты налогов на сумму более 100 млн грн. После отмывания через сеть транзитных фирм средства возвращались заказчикам наличными, а "конвертационный центр" забирал свой процент за услуги.

Читайте также:

Следственные действия. Фото: Офис генерального прокурора

В ходе расследованияпроведено более 40 обысков, в результате которых изъяты наличные, элитные авто, техника, печати и подробная "черная" бухгалтерия.

Сейчас о подозрении сообщено семи участникам организации. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Следствие продолжается, правоохранители устанавливают полный круг лиц, причастных к хищению средств.

