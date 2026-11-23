Працівник гірської рятувальної служби. Фото: facebook.com/SalvamontBrasov

У горах повіту Марамуреш у Румунії загинув громадянин України, який разом із двома іншими українцями заблукав поблизу державного кордону. Двох чоловіків пошуковим групам вдалося знайти живими.

Як пише Digi24, про це повідомила речниця територіального інспекторату прикордонної поліції Сігету-Мармацієй Аліна Петрару, передає Новини.LIVE.

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Що відомо про загибель українця в горах

За словами речниці, до оперативно-координаційного центру прикордонної поліції зателефонувала жінка та повідомила, що троє українців загубилися в гірській місцевості після незаконного перетину кордону з України до Румунії. Також стало відомо, що один із чоловіків мав труднощі з пересуванням.

Після отримання повідомлення румунські служби розпочали пошуково-рятувальну операцію:

"Було розпочато пошуково-рятувальну операцію, в якій взяли участь два співробітники прикордонної поліції з сектору прикордонної поліції в комуні Поєніле-де-суб-Мунте зі спеціальним транспортним засобом, а також троє працівників Гірсько-рятувальної служби Державної служби повіту Марамуреш (SPJ) з двома спеціальними транспортними засобами. Під час операції пошукові групи виявили двох громадян України в напрямку населеного пункту Репедя, в безпосередній близькості від державного кордону, а невдовзі після цього виявили третього, але, на жаль, він був без ознак життя", — сказала Петрару.

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Речниця також зазначила, що пошуки відбувалися за складних погодних умов. Рятувальникам довелося працювати у важкодоступній гірській місцевості, вкритій суцільним шаром снігу.

Як повідомляли Новини.LIVE, 22 листопада на горі Піп Іван у Карпатах зафіксували складні погодні умови. Температура повітря на вершині знизилася до -12 °C, а територію засипало снігом.

Раніше поблизу румунського міста Суліна безпілотники атакували три комерційні судна в районі дельти Дунаю. Після виявлення повітряних цілей румунські військові двічі піднімали винищувачі для реагування на можливу загрозу.