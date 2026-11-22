Гору Піп Іван у Карпатах накрив сніг та морози. Фото: facebook.com/dsns.if/?locale=uk_UA

У Карпатах на горі Піп Іван зафіксували складні погодні умови. Станом на ранок 22 листопада температура повітря на вершині опустилася до -12 °C, а також випала значна кількість снігу. Крім того, у високогір'ї спостерігаються туман і сильний вітер.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Гірських рятувальників Прикарпаття.

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Погода на горі Піп Іван 22 листопада

Про погодні умови на високогір'ї повідомили Гірські рятувальники Прикарпаття на своїй сторінці у Facebook. Вони також попередили про штормову погоду в районі гори.

За інформацією рятувальників, станом на 08:00 неділі, 22 листопада, на вершині було хмарно та туманно. Вітер дув із західного напрямку зі швидкістю 17 м/с, а температура повітря становила -12 °C.

Також на горі випала доволі велика кількість снігу. Таким чином, у високогір'ї одночасно спостерігаються низька температура, опади, обмежена видимість через туман і сильний вітер.

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Зауважимо, що на горі Піп Іван узимку фіксували й значно сильніші морози. Зокрема, за даними історичних метеорологічних спостережень, 17 грудня 1938 року температура повітря на вершині опустилася до -23,7 °C.

Як відомо, сніг на вершині може зберігатися протягом кількох місяців. Так, за результатами історичних спостережень в обсерваторії, у сезоні 1938–1939 років постійний сніговий покрив на горі тримався з 5 грудня до 9 квітня.

Скриншот повідомлення Гірських рятувальників Прикарпаття/Facebook

Що відомо про гору Піп Іван у Карпатах

Піп Іван Чорногірський — одна з найвідоміших вершин Українських Карпат. Вона розташована в масиві Чорногора та має висоту 2028 метрів над рівнем моря. Це одна із шести вершин Чорногірського хребта, висота яких перевищує 2000 метрів.

На вершині розташована колишня астрономо-метеорологічна обсерваторія, відома під назвою "Білий Слон". Її будували у 1936–1938 роках, а відкрили 29 липня 1938 року, коли ця територія входила до складу Польщі. Установа призначалася для проведення астрономічних і метеорологічних спостережень.

Обсерваторія пропрацювала близько року. У вересні 1939 року, після початку Другої світової війни, її персонал залишив будівлю, а сама споруда згодом занепала.

Назва "Білий Слон" з'явилася через особливості зовнішнього вигляду будівлі взимку: під сніговим покривом її обриси нагадують слона.

У серпні 2026 року в реконструйованій обсерваторії відкрили Міжнародний центр колективного користування науковим обладнанням України та Польщі. Там встановили телескоп для астрономічних спостережень, а також передбачили можливість проведення метеорологічних досліджень.

Крім того, у приміщенні обсерваторії діє високогірна пошуково-рятувальна станція Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Новини.LIVE інформували, що 6 листопада 2026 року на заході України випав перший сніг. Опади зафіксували в кількох районах Львівської області, зокрема на Самбірщині, Стрийщині та поблизу Славського. Також про перший сніг повідомляли на Прикарпатті.

Новини.LIVE писали, що зима 2027 року в Україні, за прогнозом кліматологині Віри Балабух, буде на 1–2 °C теплішою за кліматичну норму. Водночас кількість опадів може перевищити норму на 20–40%, але через плюсову температуру часто випадатимуть дощ і мокрий сніг. Стійкий сніговий покрив буде малоймовірним, натомість можливі ожеледь, крижаний дощ і налипання мокрого снігу.