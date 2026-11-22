Гору Поп Иван в Карпатах накрыли снег и морозы. Фото: facebook.com/dsns.if/?locale=uk_UA

В Карпатах на горе Поп Иван зафиксированы сложные погодные условия. По состоянию на утро 22 ноября температура воздуха на вершине опустилась до -12 °C, а также выпало значительное количество снега. Кроме того, в высокогорье наблюдаются туман и сильный ветер.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Горных спасателей Прикарпатья.

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Погода на горе Поп Иван 22 ноября

О погодных условиях в высокогорье сообщили Горные спасатели Прикарпатья на своей странице в Facebook. Они также предупредили о штормовой погоде в районе горы.

По информации спасателей, по состоянию на 08:00 воскресенья, 22 ноября, на вершине было облачно и туманно. Ветер дул с запада со скоростью 17 м/с, а температура воздуха составляла -12 °C.

Кроме того, на горе выпало довольно большое количество снега. Таким образом, в высокогорье одновременно наблюдаются низкая температура, осадки, ограниченная видимость из-за тумана и сильный ветер.

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Отметим, что на горе Поп Иван зимой фиксировались и значительно более сильные морозы. В частности, по данным исторических метеорологических наблюдений, 17 декабря 1938 года температура воздуха на вершине опустилась до -23,7 °C.

Как известно, снег на вершине может сохраняться в течение нескольких месяцев. Так, по результатам исторических наблюдений в обсерватории, в сезоне 1938–1939 годов постоянный снежный покров на горе держался с 5 декабря по 9 апреля.

Скриншот сообщения Горных спасателей Прикарпатья/Facebook

Что известно о горе Поп Иван в Карпатах

Поп Иван Черногорский — одна из самых известных вершин Украинских Карпат. Она расположена в массиве Черногора и имеет высоту 2028 метров над уровнем моря. Это одна из шести вершин Черногорского хребта, высота которых превышает 2000 метров.

На вершине расположена бывшая астрономо-метеорологическая обсерватория, известная под названием "Белый Слон". Ее строили в 1936–1938 годах, а открыли 29 июля 1938 года, когда эта территория входила в состав Польши. Учреждение предназначалось для проведения астрономических и метеорологических наблюдений.

Обсерватория проработала около года. В сентябре 1939 года, после начала Второй мировой войны, её персонал покинул здание, а само сооружение впоследствии пришло в упадок.

Название "Белый слон" появилось из-за особенностей внешнего вида здания зимой: под снежным покровом его очертания напоминают слона.

В августе 2026 года в реконструированной обсерватории открыли Международный центр совместного использования научного оборудования Украины и Польши. Там установили телескоп для астрономических наблюдений, а также предусмотрели возможность проведения метеорологических исследований.

Кроме того, в помещении обсерватории действует высокогорная поисково-спасательная станция Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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Новини.LIVE писали, что зима 2027 года в Украине, по прогнозу климатолога Веры Балабух, будет на 1–2 °C теплее климатической нормы. В то же время количество осадков может превысить норму на 20–40 %, но из-за плюсовой температуры будут часто выпадать дождь и мокрый снег. Устойчивый снежный покров маловероятен, зато возможны гололед, ледяной дождь и налипание мокрого снега.