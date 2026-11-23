Сотрудник горной спасательной службы. Фото: facebook.com/SalvamontBrasov

В горах уезда Марамуреш в Румынии погиб гражданин Украины, который вместе с двумя другими украинцами заблудился вблизи государственной границы. Двух мужчин поисковым группам удалось найти живыми.

Как пишет Digi24, об этом сообщила пресс-секретарь территориального инспектората пограничной полиции Сигету-Мармации Алина Петрару, передает Новини.LIVE.

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Что известно о гибели украинца в горах

По словам пресс-секретаря, в оперативно-координационный центр пограничной полиции позвонила женщина и сообщила, что трое украинцев заблудились в горной местности после незаконного пересечения границы из Украины в Румынию. Также стало известно, что один из мужчин испытывал трудности с передвижением.

После получения сообщения румынские службы начали поисково-спасательную операцию:

"Была начата поисково-спасательная операция, в которой приняли участие два сотрудника пограничной полиции из сектора пограничной полиции в коммуне Поениле-де-суб-Мунте со специальным транспортным средством, а также трое сотрудников Горно-спасательной службы Государственной службы уезда Марамуреш (SPJ) с двумя специальными транспортными средствами. В ходе операции поисковые группы обнаружили двух граждан Украины в направлении населенного пункта Репедя, в непосредственной близости от государственной границы, а вскоре после этого обнаружили третьего, но, к сожалению, он был без признаков жизни", — сказала Петрару.

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Пресс-секретарь также отметила, что поиски велись в сложных погодных условиях. Спасателям пришлось работать в труднодоступной горной местности, покрытой сплошным слоем снега.

Как сообщали Новини.LIVE, 22 ноября на горе Пип-Иван в Карпатах были зафиксированы сложные погодные условия. Температура воздуха на вершине снизилась до -12 °C, а территорию засыпало снегом.

Ранее вблизи румынского города Сулина беспилотники атаковали три коммерческих судна в районе дельты Дуная. После обнаружения воздушных целей, румынские военные дважды поднимали истребители для реагирования на возможную угрозу.