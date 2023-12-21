Дітей Умєрова звинуватили у зміні українського громадянства — про що свідчать документи

Міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: УП

Троє дітей міністра оборони України Рустема Умєрова стали громадянами США. Проте ще 2019 року дружина та на той час двоє дітей подружжя вказані як громадяни України.

Про це свідчать дані з декларацій за 2021-22 роки, які були подані до НАЗК у грудні.

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Оновлено. Інформація щодо громадянства США і дітей Рустема Умєрова спростована. В Америці діти міністра отримали українські паспорти.

Але водночас офіційно жодних коментарів з цього приводу сам Умєров поки не дав. Тому ситуація остаточно незрозуміла. Навіть, якщо його діти просто отримали документи у США, це свідчить про те, що вони живуть за кордоном.

Що відомо про громадянство дітей Умєрова

Дані з декларації міністра оборони України свідчать про те, що усі його діти являються громадянами США. Йдеться про Умєрова Сєїд Ахмєда, Умєрову Мєр'єм та Умєрову Аву.

Дані з декларації Умєрова. Фото: скриншот

Дані з декларації Умєрова. Фото: скриншот

Дані з декларації Умєрова. Фото: скриншот

Окрім того, відомо, що ще в декларації за 2019 рік дружина та на той час двоє дітей подружжя вказані як громадяни України.

Декларація Умєрова про доходи

Нещодавно Рустем Умєров опублікував свої декларації про майно і доходи за 2021 та 2022 роки. За цей час його дохід зріс на понад мільйон і з 3,5 млн грн перетворився на 4,5 млн грн.

Також він орендує квартиру в Києві площею 80,6 кв. м, однак зареєстрований за місцем проживання в іншій нерухомості в столиці площею 95 кв. м, його мати володіє будинком у Бахчисараї АР Крим (196,7 кв. м), а дружина орендує квартиру в США (137,4 кв. м).

Окрім того, Рустем Умєров користується двома автівками: Ford Explorer 2016 року випуску та Hyundai Elantra 2014 року випуску.

Нагадаємо, що Національне бюро з питань запобігання корупції відкрило публічний доступ до реєстру декларацій. Ініціатором вилучення декларацій є Генеральний штаб Збройних Сил України.