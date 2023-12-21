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Дітей Умєрова звинуватили у зміні українського громадянства — про що свідчать документи

21 грудня 2023 11:01
оновлено: 11:18
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Дітей Умєрова звинуватили у зміні українського громадянства — про що свідчать документи
Міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: УП
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Троє дітей міністра оборони України Рустема Умєрова стали громадянами США. Проте ще 2019 року дружина та на той час двоє дітей подружжя вказані як громадяни України.

Про це свідчать дані з декларацій за 2021-22 роки, які були подані до НАЗК у грудні.

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Оновлено. Інформація щодо громадянства США і дітей Рустема Умєрова спростована. В Америці діти міністра отримали українські паспорти. 

Але водночас офіційно жодних коментарів з цього приводу сам Умєров поки не дав. Тому ситуація остаточно незрозуміла. Навіть, якщо його діти просто отримали документи у США, це свідчить про те, що вони живуть за кордоном. 

Що відомо про громадянство дітей Умєрова

Дані з декларації міністра оборони України свідчать про те, що усі його діти являються громадянами США. Йдеться про Умєрова Сєїд Ахмєда, Умєрову Мєр'єм та Умєрову Аву.

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Дані з декларації Умєрова. Фото: скриншот
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Дані з декларації Умєрова. Фото: скриншот
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Дані з декларації Умєрова. Фото: скриншот

Окрім того, відомо, що ще в декларації за 2019 рік  дружина та на той час двоє дітей подружжя вказані як громадяни України. 

Декларація Умєрова про доходи 

Нещодавно Рустем Умєров опублікував свої декларації про майно і доходи за 2021 та 2022 роки. За цей час його дохід зріс на понад мільйон і з  3,5 млн грн перетворився на 4,5 млн грн.

Також він орендує квартиру в Києві площею 80,6 кв. м, однак зареєстрований за місцем проживання в іншій нерухомості в столиці площею 95 кв. м, його мати володіє будинком у Бахчисараї АР Крим (196,7 кв. м), а дружина орендує квартиру в США (137,4 кв. м).

Окрім того, Рустем Умєров користується двома автівками: Ford Explorer 2016 року випуску та Hyundai Elantra 2014 року випуску. 

Нагадаємо, що Національне бюро з питань запобігання корупції відкрило публічний доступ до реєстру декларацій. Ініціатором вилучення декларацій є Генеральний штаб Збройних Сил України. 

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