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Детей Умерова обвинили в изменении украинского гражданства — о чем свидетельствуют документы

21 декабря 2023 11:01
обновлено: 11:18
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Детей Умерова обвинили в изменении украинского гражданства — о чем свидетельствуют документы
Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: УП
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Трое детей министра обороны Украины Рустема Умерова стали гражданами США. Однако еще в 2019 году жена и в то время двое детей супругов указаны как граждане Украины. 

Об этом свидетельствуют данные по декларациям за 2021-22 годы, которые были поданы в НАПК в декабре.

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Обновлено. Информация о гражданстве США и детей Рустема Умерова опровергнута. В Америке дети министра получили украинские паспорта.

Но в то же время официально никаких комментариев на этот счет сам Умеров пока не дал. Поэтому ситуация совсем непонятна. Даже если его дети просто получили документы в США, это свидетельствует о том, что они живут за границей.

Что известно о гражданстве детей Умерова

Данные декларации министра обороны Украины свидетельствуют о том, что все его дети являются гражданами США. Речь идет о Умєрове Сеиде Ахмеде, Умеровой Мерьеме и Умеровой Аве.

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Данные по декларации Умерова. Фото: скриншот
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Данные по декларации Умерова. Фото: скриншот
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Данные по декларации Умерова. Фото: скриншот

Кроме того, известно, что еще в декларации за 2019 год жена и в то время двое детей супругов указаны как граждане Украины.

Декларация Умерова о доходах

Недавно Рустем Умеров опубликовал свои декларации об имуществе и доходах за 2021 и 2022 годы. За это время его доход вырос более чем на миллион и с 3,5 млн. грн превратился в 4,5 млн. грн.

Также он арендует квартиру в Киеве площадью 80,6 кв. м, однако зарегистрированный по месту жительства в другой недвижимости в столице площадью 95 кв. м, его мать владеет домом в Бахчисарае АР Крым (196,7 кв. м), а жена арендует квартиру в США (137,4 кв. м).

Кроме того, Рустем Умеров пользуется двумя автомобилями: Ford Explorer 2016 года выпуска и Hyundai Elantra 2014 года выпуска.

Напомним, что Национальное бюро по предотвращению коррупции открыло публичный доступ в реестр деклараций. Инициатором изъятия деклараций является Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

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