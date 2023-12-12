Умєров оприлюднив декларацію про доходи — скільки заробляє міністр оборони

Міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: facebook/rustemumerov.ua

Нещодавно міністр оборони України Рустем Умєров опублікував свої декларації про майно і доходи за 2021 та 2022 роки. За цей час його дохід зріс на понад мільйон і з 3,5 млн грн перетворився на 4,5 млн грн.

Про це повідомляє "Інтерфакс Україна".

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Які доходи в Умєрова за 2021 рік

Як зазначає видання, 2021 року зарплата міністра оборони становила 491 714 грн, дохід від відчуження цінних паперів і корпоративних прав — 2 991 000 грн, а дружина задекларувала 3 284 948 грн доходів. Окрім того, на його банківських рахунках зберігалось 784 тис. грн і 1,8 тис. доларів. Готівкою Умєров мав 131 тис. грн та 7,3 тис. доларів.

Також певні заощадження були і в його дружини, зокрема, 15 тис. доларів готівкою та 13 тис. доларів на банківських рахунках.

Доходи міністра оборони у 2022 році

Згідно з декларацією, яку оприлюднив Рустем Умєров за 2022 рік він отримав зарплату в розмірі 433 453 гривень. Окрім того, він зберігав готівкою 218,6 тис. грн і 5,8 тис. доларів, а на банківських рахунках — 1,2 млн грн і 1,8 тис. доларів. Також Умєров указав 18,2 тис. неакцентованих вимог кредитора.

Яка нерухомість та автівки є в Умєрова

Як зазначається, міністр орендує квартиру в Києві площею 80,6 кв. м, однак зареєстрований за місцем проживання в іншій нерухомості в столиці площею 95 кв. м, його мати володіє будинком у Бахчисараї АР Крим (196,7 кв. м), а дружина орендує квартиру в США (137,4 кв. м).

Окрім того, Рустем Умєров користується двома автівками: Ford Explorer 2016 року випуску та Hyundai Elantra 2014 року випуску.

Нагадаємо, що Національне бюро з питань запобігання корупції відкрило публічний доступ до реєстру декларацій. Ініціатором вилучення декларацій є Генеральний штаб Збройних Сил України.