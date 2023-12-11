В Україні відкрили доступ до реєстру декларацій — у НАЗК розповіли деталі

НАЗК відкрило доступ до декларацій. Фото: Державний реєстр України

Національне бюро з питань запобігання корупції відкрило публічний доступ до реєстру декларацій. Ініціатором вилучення декларацій є Генеральний штаб Збройних Сил України.

Про це НАЗК повідомило у Facebook.

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Декларації відкрили за вимогами ухваленого Радою закону № 3384-ІХ. Тепер в українців є цілодобовий доступ до Єдиного державного реєстру декларацій осіб.

"Якщо у реєстрі не вдалося знайти певної особи, то це означає, що щодо неї до НАЗК надійшло подання про вилучення з публічного доступу", — вказано в повідомленні.

Однак, вилучити документи з публічної частини Реєстру можна і після його відкриття до завершення чи скасування воєнного стану в Україні.

"У такому разі певний час вони перебуватимуть у відкритому доступі", — йдеться у повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що в Україні планують відкрити декларації співробітників ТЦК та СП й ВЛК. Йдеться про представників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки і членів військово-лікарських комісій.

Також юристи пояснили, коли та за який період військовослужбовцям потрібно подавати декларації, відповідно до оновлених норм законодавства. Також назвали категорії громадян, на яких не поширюється дія нового закону.