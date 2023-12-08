В Україні відкриють декларації працівників ТЦК та ВЛК

ТЦК та СП в Запоріжжі. Ілюстративне фото: УНІАН

В Україні планують відкрити декларації співробітників ТЦК та СП й ВЛК. Йдеться про представників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки і членів військово-лікарських комісій.

Про це заявила голова Громадської ради при Національному агентстві з питань запобігання корупції Катерина Бутко в ефірі Радіо Свобода.

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Для чого відкривають декларування

Фахівець наголосила, що декларації представників ТЦК мають бути відкритими, аби суспільство мало доступ до цієї інформації.

"Декларації представників ТЦК, а також співробітників ВЛК будуть відкриті. Це є виняток, і це було те, що також говорилося при ухваленні законопроєкту. Враховуючи всі скандали з моніторингом способу життя, все, що було виявлено у представників ТЦК, їх декларації однозначно мають бути відкриті. Це була позиція в тому числі й голови антикорупційного комітету, і багатьох інших", — пояснила вона.

Чи відкриють декларації військовослужбовців

Своєю чергою Бутко зауважила, що декларації військових, які мобілізовані до ЗСУ та їхніх родин, залишаться закритими через безпекові заходи.

"Ми не кажемо про те, що мають бути відкриті абсолютно всі декларації. Всі розуміють, у який час ми живемо, і очевидно, що через безпекові складові частина декларацій має бути закрита, тому що це декларації людей військових, це декларації співробітників розвідки, це декларації людей, в яких члени сім'ї мобілізувалися, пішли воювати. Звичайно, такі декларації мають бути закриті", — наголосила голова Громадської ради.

За її словами, після того, як ухвалили закон про відкриття декларацій, почалося обговорення процесу щодо закриття того декларування, яке не може бути у публічному доступі.

"По суті, ось ці 90 днів, а саме скільки минуло з ухвалення закону, пішли на обговорення самого механізму, як же закрити, як же вилучити ці декларації, які небезпечні для публікації для цих людей. І по суті так був придуманий механізм саме вилучення декларації", — додала Бутко.

Нагадаємо, раніше юристи пояснили, коли та за який період військовослужбовцям потрібно подавати декларації, відповідно до оновлених норм законодавства. Також назвали категорії громадян, на яких не поширюється дія нового закону.