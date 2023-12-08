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В Украине откроют декларации работников ТЦК и ВВК

8 декабря 2023 20:56
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Украине откроют декларации работников ТЦК и ВВК
ТЦК и СП в Запорожье. Иллюстративное фото: УНИАН
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Украине планируется открыть декларации сотрудников ТЦК и СП и ВВК. Речь идет о представителях территориальных центров комплектования и социальной поддержки и членах военно-врачебных комиссий.

Об этом заявила председатель Общественного совета при Национальном агентстве по предотвращению коррупции Екатерина Бутко в эфире Радио Свобода.

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Зачем открывают декларирование

Специалист подчеркнула, что декларации представителей ТЦК должны быть открыты, чтобы общество имело доступ к этой информации.

"Декларации представителей ТЦК, а также сотрудников ВВК будут открыты. Это исключение, и это было то, что также говорилось при принятии законопроекта. Учитывая все скандалы с мониторингом образа жизни, все, что было обнаружено у представителей ТЦК, их декларации однозначно должны быть открыты. Это была позиция, в том числе, и главы антикоррупционного комитета, и многих других", — объяснила она. 

Откроют ли декларации военнослужащих

В свою очередь Бутко отметила, что декларации военных, мобилизованных в ВСУ и их семей, останутся закрытыми из-за мер безопасности.

"Мы не говорим о том, что должны быть открыты абсолютно все декларации. Все понимают, в какое время мы живем, и очевидно, что из-за составляющих безопасности часть деклараций должна быть закрыта, потому что это декларации людей военных, это декларации сотрудников разведки, это декларации людей, у которых члены семьи мобилизовались, пошли воевать. Конечно, такие декларации должны быть закрыты", подчеркнула председатель Общественного совета.

По ее словам, после принятия закона об открытии деклараций началось обсуждение процесса по закрытию того декларирования, которое не может быть в публичном доступе.

"По сути, вот эти 90 дней, а именно, сколько прошло с принятия закона, пошли на обсуждение самого механизма, как же закрыть, как же изъять эти декларации, которые опасны для публикации для этих людей. И по сути так был придуман механизм именно изъятия декларации", — добавила Бутко.

Напомним, ранее юристы объяснили, когда и за какой период военнослужащим нужно подавать декларации в соответствии с обновленными нормами законодательства. Также назвали категории граждан, на которые не распространяется действие нового закона.

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