В Украине откроют декларации работников ТЦК и ВВК

ТЦК и СП в Запорожье. Иллюстративное фото: УНИАН

В Украине планируется открыть декларации сотрудников ТЦК и СП и ВВК. Речь идет о представителях территориальных центров комплектования и социальной поддержки и членах военно-врачебных комиссий.

Об этом заявила председатель Общественного совета при Национальном агентстве по предотвращению коррупции Екатерина Бутко в эфире Радио Свобода.

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Зачем открывают декларирование

Специалист подчеркнула, что декларации представителей ТЦК должны быть открыты, чтобы общество имело доступ к этой информации.

"Декларации представителей ТЦК, а также сотрудников ВВК будут открыты. Это исключение, и это было то, что также говорилось при принятии законопроекта. Учитывая все скандалы с мониторингом образа жизни, все, что было обнаружено у представителей ТЦК, их декларации однозначно должны быть открыты. Это была позиция, в том числе, и главы антикоррупционного комитета, и многих других", — объяснила она.

Откроют ли декларации военнослужащих

В свою очередь Бутко отметила, что декларации военных, мобилизованных в ВСУ и их семей, останутся закрытыми из-за мер безопасности.

"Мы не говорим о том, что должны быть открыты абсолютно все декларации. Все понимают, в какое время мы живем, и очевидно, что из-за составляющих безопасности часть деклараций должна быть закрыта, потому что это декларации людей военных, это декларации сотрудников разведки, это декларации людей, у которых члены семьи мобилизовались, пошли воевать. Конечно, такие декларации должны быть закрыты", — подчеркнула председатель Общественного совета.

По ее словам, после принятия закона об открытии деклараций началось обсуждение процесса по закрытию того декларирования, которое не может быть в публичном доступе.

"По сути, вот эти 90 дней, а именно, сколько прошло с принятия закона, пошли на обсуждение самого механизма, как же закрыть, как же изъять эти декларации, которые опасны для публикации для этих людей. И по сути так был придуман механизм именно изъятия декларации", — добавила Бутко.

Напомним, ранее юристы объяснили, когда и за какой период военнослужащим нужно подавать декларации в соответствии с обновленными нормами законодательства. Также назвали категории граждан, на которые не распространяется действие нового закона.