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В Украине открыли доступ к реестру деклараций — в НАПК рассказали детали

11 декабря 2023 00:40
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
В Украине открыли доступ к реестру деклараций — в НАПК рассказали детали
НАПК открыло доступ к декларациям. Фото: Государственная налоговая служба
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

Национальное бюро по предотвращению коррупции открыло публичный доступ к реестру деклараций. Инициатором изъятия деклараций является Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Об этом НАПК сообщило в Facebook.

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Декларации открыли по требованиям принятого Советом закона №3384-ІХ. Теперь у украинцев есть круглосуточный доступ к Единому государственному реестру деклараций лиц.

"Если в реестре не удалось найти определенного лица, то это означает, что по нему в НАПК поступило представление об изъятии из публичного доступа" , — говорится в сообщении.

Однако изъять документы из публичной части Реестра можно и после его открытия до завершения или отмены военного положения в Украине.

"В таком случае, определенное время они будут находиться в открытом доступе" , — говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что в Украине планируется открыть декларации сотрудников ТЦК и СП и ВЛК. Речь идет о представителях территориальных центров комплектования и социальной поддержки и членах военно-врачебных комиссий.

Также юристы объяснили, когда и за какой период военнослужащим нужно подавать декларации в соответствии с обновленными нормами законодательства. Также назвали категории граждан, на которые не распространяется действие нового закона.

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