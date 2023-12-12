Умеров обнародовал декларацию о доходах — сколько зарабатывает министр обороны

Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: facebook/rustemumerov.ua

Недавно министр обороны Украины Рустем Умеров опубликовал свои декларации об имуществе и доходах за 2021 и 2022 годы. За это время его доход вырос более чем на миллион и с 3,5 млн. грн превратился в 4,5 млн. грн.

Об этом сообщает "Интерфакс Украина".

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Какие доходы у Умерова за 2021 год

Как отмечает издание, в 2021 году зарплата министра обороны составила 491 714 грн, доход от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав — 2 991 000 грн, а жена задекларировала 3 284 948 грн доходов. Кроме того, на его банковских счетах хранилось 784 тыс. грн. и 1,8 тыс. долларов. Наличными Умеров имел 131 тыс. грн и 7,3 тыс. долларов.

Также определенные сбережения были и у его жены, в частности, 15 тыс. долларов наличными и 13 тыс. долларов на банковских счетах.

Доходы министра обороны в 2022 году

Согласно декларации, которую обнародовал Рустем Умеров за 2022 год, он получил зарплату в размере 433 453 гривен. Кроме того, он хранил наличными 218,6 тыс. грн и 5,8 тыс. долларов, а на банковских счетах — 1,2 млн. грн и 1,8 тыс. долларов. Также Умеров указал 18,2 тыс. неакцентированных требований кредитора.

Какая недвижимость и авто есть в Умерово

Как отмечается, министр арендует квартиру в Киеве площадью 80,6 кв. м, однако зарегистрированный по месту жительства в другой недвижимости в столице площадью 95 кв. м, его мать владеет домом в Бахчисарае АР Крым (196,7 кв. м), а жена арендует квартиру в США (137,4 кв. м).

Кроме того, Рустем Умеров пользуется двумя автомобилями: Ford Explorer 2016 года выпуска и Hyundai Elantra 2014 года выпуска.

Напомним, что Национальное бюро по предотвращению коррупции открыло публичный доступ в реестр деклараций. Инициатором изъятия деклараций является Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.