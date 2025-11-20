Розбір завалів у Тернополі триває без перерв — фото

Рятівники працюють у Тернополі. Фото: Новини.LIVE

У Тернополі продовжується масштабна рятувальна операція після російського ракетного удару, внаслідок якого загинули десятки людей і ще більше отримали поранення. Підрозділи ДСНС працюють безперервно, розбираючи завали та розшукуючи людей, які досі не виходять на зв’язок.

Про це повідомило Головне управління ДСНС України у Тернопільській області у четвер, 20 листопада. Як зараз виглядає місце атаки, дивіться в фоторепортажі Новини.LIVE.

Пошуково-рятувальна операція у Тернополі. Фото: Новини.LIVE

Рятувальні роботи в Тернополі

У Тернополі вже другий день поспіль триває інтенсивна пошуково-рятувальна операція на місці російського удару, де фахівці ДСНС безперервно працюють над розчищенням завалів, вивезенням уламків та пошуком людей, які могли залишитися в зоні руйнувань.

Рятувальники зазначають, що наразі аварійно-рятувальні бригади продовжують розбирати зруйновані конструкції та намагаються встановити місцеперебування людей, які зникли після нічної атаки. За оновленими даними, відомо про 26 загиблих цивільних, серед яких троє дітей, та 93 постраждалих, включно з 18 дітьми; рятувальникам вдалося врятувати 46 людей, у тому числі семеро дітей, тоді як близько 20 осіб досі вважаються зниклими безвісти.

Аварійно-рятувальні роботи у Тернополі. Фото: Новини.LIVE

"За цей час розібрано 880 кв. м зруйнованих конструкцій і вивезено 370 тонн будівельних уламків", — повідомляє ДСНС.

Зруйнований будинок у Тернополі. Фото: Новини.LIVE

ДСНС зазначає, що залучені підрозділи працюють одразу на кількох ділянках, де конструкції частково обвалені та потребують ручного розбору через небезпеку повторних зсувів. Для пришвидшення робіт в область також відправили рятувальників із дев’яти регіонів України.

На місці події працюють рятувальникі. Фото: Новини.LIVE

Нині безпосередньо на місці події працюють 68 рятувальників і 16 одиниць техніки, а загалом до ліквідації наслідків залучено 194 фахівці ДСНС та 53 одиниці технічних засобів. У відомстві наголошують, що пріоритетом залишається пошук людей, які можуть перебувати під уламками, і стабілізація ситуації. Місцеві мешканці несуть квіти до меморіалу біля місця трагедії.

Люди несуть квіти. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, що генсек ООН Антоніу Гутерріш різко засудив російський удар по Тернопілю і закликав до негайного припинення вогню.

Раніше ми також інформували, що у Тернополі рятувальники під час розбору завалів багатоповерхівки виявили папугу, який уцілів у клітці, попри масштабні руйнування.