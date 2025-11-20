Разбор завалов в Тернополе продолжается без перерывов - фото

Спасатели работают в Тернополе. Фото: Новини.LIVE

В Тернополе продолжается масштабная спасательная операция после российского ракетного удара, в результате которого погибли десятки людей и еще больше получили ранения. Подразделения ГСЧС работают непрерывно, разбирая завалы и разыскивая людей, которые до сих пор не выходят на связь.

Об этом сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Тернопольской области в четверг, 20 ноября. Как сейчас выглядит место атаки, смотрите в фоторепортаже Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Поисково-спасательная операция в Тернополе. Фото: Новини.LIVE

Спасательные работы в Тернополе

В Тернополе уже второй день подряд продолжается интенсивная поисково-спасательная операция на месте российского удара, где специалисты ГСЧС непрерывно работают над расчисткой завалов, вывозом обломков и поиском людей, которые могли остаться в зоне разрушений.

Спасатели отмечают, что сейчас аварийно-спасательные бригады продолжают разбирать разрушенные конструкции и пытаются установить местонахождение людей, которые исчезли после ночной атаки. По обновленным данным, известно о 26 погибших гражданских, среди которых трое детей, и 93 пострадавших, включая 18 детей; спасателям удалось спасти 46 человек, в том числе семь детей, тогда как около 20 человек до сих пор считаются пропавшими без вести.

Аварийно-спасательные работы в Тернополе. Фото: Новини.LIVE

"За это время разобрано 880 кв. м разрушенных конструкций и вывезено 370 тонн строительных обломков", — сообщает ГСЧС.

Разрушенный дом в Тернополе. Фото: Новини.LIVE

ГСЧС отмечает, что привлеченные подразделения работают сразу на нескольких участках, где конструкции частично обрушены и требуют ручного разбора из-за опасности повторных оползней. Для ускорения работ в область также отправили спасателей из девяти регионов Украины.

На месте происшествия работают спасатели. Фото: Новини.LIVE

Сейчас непосредственно на месте происшествия работают 68 спасателей и 16 единиц техники, а всего к ликвидации последствий привлечены 194 специалиста ГСЧС и 53 единицы технических средств. В ведомстве отмечают, что приоритетом остается поиск людей, которые могут находиться под обломками, и стабилизация ситуации. Местные жители несут цветы к мемориалу возле места трагедии.

Люди несут цветы. Фото: Новини.LIVE

Напомним, что генсек ООН Антониу Гутерриш резко осудил российский удар по Тернополю и призвал к немедленному прекращению огня.

Ранее мы также информировали, что в Тернополе спасатели при разборе завалов многоэтажки обнаружили попугая, который уцелел в клетке, несмотря на масштабные разрушения.