Україна
Розбір завалів у Тернополі — рятувальники знайшли папугу

Розбір завалів у Тернополі — рятувальники знайшли папугу

Ua ru
Дата публікації: 20 листопада 2025 14:02
Оновлено: 14:02
Розбір завалів у Тернополі 20 листопада — фахівці ДСНС врятували папугу
Рятувальник з папугою у Тернополі. Фото: ДСНС

У Тернополі продовжують розбирати завали після російського обстрілу у ніч проти 20 листопада. Серед руїн багатоповерхівки рятувальники знайшли папугу.

Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій у Facebook.

Читайте також:

Розбір завалів у Тернополі

На відео видно, як на тлі руїн багатоповерхівки у Тернополі рятувальник виносить папугу в клітці. 

"Маленький, яскравий пернатий у цій холодній безодні руйнування. Хтось дбав про нього, був його родиною, хтось, можливо, шепотів йому лагідні слова перед тим, як світ розколовся навпіл", — йдеться у повідомленні.

У ДСНС зазначили, що у такі моменти приходить усвідомлення, наскільки крихке сьогодення і наскільки жорстокою є ця війна. Однак життя знаходить шпарину, аби вціліти.

Нагадаємо, український лідер Володимир Зеленський повідомив, що під завалами у Тернополі ще можуть перебувати 22 людини.

Раніше у Повітряних силах ЗСУ пояснили, чим окупанти атакували багатоповерхівки в Тернополі 19 листопада.

війна тварини ДСНС Тернопіль обстріли рятувальники
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
