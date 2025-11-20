Видео
Разбор завалов в Тернополе — спасатели нашли попугая

Ua ru
Дата публикации 20 ноября 2025 14:02
обновлено: 14:33
Разбор завалов в Тернополе 20 ноября — специалисты ГСЧС спасли попугая
Спасатель с попугаем в Тернополе. Фото: ГСЧС

В Тернополе продолжают разбирать завалы после российского обстрела в ночь на 19 ноября. Среди руин многоэтажки спасатели нашли попугая.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

Разбор завалов в Тернополе

На видео видно, как на фоне руин многоэтажки в Тернополе спасатель выносит попугая в клетке.

"Маленький, яркий пернатый в этой холодной бездне разрушения. Кто-то заботился о нем, был его семьей, кто-то, возможно, шептал ему ласковые слова перед тем, как мир раскололся пополам", — говорится в сообщении.

В ГСЧС отметили, что в такие моменты приходит осознание, насколько хрупкое настоящее и насколько жестокой является эта война. Однако жизнь находит лазейку, чтобы уцелеть.

Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что под завалами в Тернополе еще могут находиться 22 человека.

Ранее в Воздушных силах ВСУ объяснили, чем оккупанты атаковали многоэтажки в Тернополе 19 ноября.

война животные ГСЧС Тернополь обстрелы спасатели
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
