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Трюдо спрогнозував закінчення війни в Україні найближчим часом

17 листопада 2024 13:37
Ольга Антоновська - редактор
Закінчення війни в Україні — Джастін Трюдо озвучив можливі терміни
Джастін Трюдо. Фото: Reuters
Ольга Антоновська - редактор

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо підтримав рішення канцлера Німеччини Олафа Шольца провести телефонну розмову з Путіним. Трюдо також зазначив, що війна в Україні може завершитись найближчим часом.

Про це повідомляє Bloomberg у неділю, 17 листопада.

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За інформацією видання, Трюдо підтримав розмову Шольца з Путіним та зазначив, що було б добре мати відкриту лінію зв’язку з президентом Росії.

"Ми всі розуміємо, наскільки важливо покласти край насильству в Україні, покласти край конфліктам у всьому світі. Це вимагає певного рівня взаємодії з партнерами, з якими в багатьох випадках ми не згодні", — сказав Трюдо.

Разом з тим, прем'єр-міністр Канади не висловив довіри до слів Путіна. Як зазначає видання, Трюдо наголосив, що Канада та її союзники тісно співпрацюють із Зеленським.

"Добре, що навколо цього ведуться розмови, але рівень моєї довіри до Володимира Путіна зараз, мабуть, найнижчий за весь час", — сказав він.

За словами Трюдо, Канада віддана перемозі України та хоче якнайшвидшого припинення конфлікту.

"Можливо, є вікна, коли це може статися в найближчі місяці", — сказав він, не уточнюючи подробиць.

Однак, як зазначив Трюдо, для припинення конфлікту на умовах України необхідно мати підтримку США. Він зауважив, що усі союзники України не зможуть замінити підтримку з боку Америки.

Нагадаємо, канадський прем'єр-міністр підтвердив підтримку українського Плану перемоги. Це сталося під час телефонної розмови лідера Канади з Володимиром Зеленським.

Президент України повідомив, що Канада готує проти Росії нові санкції. Причиною стала незаконна депортація українських дітей та інших цивільних з тимчасово окупованих територій.

Канада володимир путін Джастін Трюдо політики війна в Україні війна

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