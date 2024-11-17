Окончание войны в Украине — Джастин Трюдо озвучил возможные термины

Джастин Трюдо. Фото: Reuters

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо поддержал решение канцлера Германии Олафа Шольца провести телефонный разговор с Путиным. Трюдо также отметил, что война в Украине может быть завершена в ближайшее время.

Об этом сообщает Bloomberg в воскресенье, 17 ноября.

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По информации издания, Трюдо поддержал разговор Шольца с Путиным и отметил, что было бы хорошо иметь открытую линию связи с президентом России.

"Мы все понимаем, насколько важно покончить с насилием в Украине, положить конец конфликтам во всем мире. Это требует определенного уровня взаимодействия с партнерами, с которыми во многих случаях мы не согласны", — сказал Трюдо.

Вместе с тем, премьер-министр Канады не выразил доверия к словам Путина. Трюдо отметил, что Канада и ее союзники тесно сотрудничают с Зеленским.

"Хорошо, что вокруг этого ведутся разговоры, но уровень моего доверия к Владимиру Путину сейчас, пожалуй, самый низкий за все время", — сказал он.

По словам Трюдо, Канада предана победе Украины и хочет скорейшего прекращения конфликта.

"Возможно, есть окна, когда это может произойти в ближайшие месяцы", — сказал он, не уточняя подробностей.

Однако, как отметил Трюдо, для прекращения конфликта на условиях Украины необходимо иметь поддержку США. Он отметил, что все союзники Украины не смогут заменить поддержку Америки.

Напомним, канадский премьер-министр подтвердил поддержку украинского Плана победы. Это произошло во время телефонного разговора лидера Канады с Владимиром Зеленским.

Президент Украины сообщил, что Канада готовит против России новые санкции. Причиной послужила незаконная депортация украинских детей и других гражданских с временно оккупированных территорий.