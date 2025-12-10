Відео
Головна Новини дня Три українці перейшли на бік РФ — як покарав суд

Три українці перейшли на бік РФ — як покарав суд

Ua ru
Дата публікації: 10 грудня 2025 01:50
Суд покарав трьох українців, які вступили до лав армії РФ
Засідання суду. Ілюстративне фото: pexels.com

У Сумській області заочно засудили трьох українців, які приєдналися до російських військ. За скоєне їм призначали суворе покарання.

Про це у Telegram повідомляє прокуратура Сумської області.

Читайте також:

Деталі справи

Згідно матеріалами справи, два уродженці Луганщини та один кримчанин у різні роки вступили до лав окупаційної армії.

Зокрема, 56-річний луганчанин ще у 2019 році проходив служби в так званій "ЛНР", після чого, з 2022 року, воював проти України.

Ще один луганчанин, якому 45 років, у 2024 теж приєднався до окупаційних військ.

Також у прокуратурі розповіли, що серед засуджених ще й 46-річний кримчанин. Він у 2024 році добровільно пішов до армії РФ.

Рішення суду

Суд заочно ухвалив вирок, згідно якому, кожного з чоловіків заочно засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що на Херсонщині заочно засудили колишню директорку ліцею у Білозерці, яка добровільно очолила захоплений росіянами навчальний заклад. За скоєне їй призначили 12 років ув'язнення.

Також ми писали, що суд у Херсонській області заочно позбавив волі чоловіка, який обрався до окупаційної "обласної думи".

Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
