Суд покарав трьох українців, які вступили до лав армії РФ

Три українці перейшли на бік РФ — як покарав суд
У Сумській області заочно засудили трьох українців, які приєдналися до російських військ. За скоєне їм призначали суворе покарання.
Про це у Telegram повідомляє прокуратура Сумської області.
Деталі справи
Згідно матеріалами справи, два уродженці Луганщини та один кримчанин у різні роки вступили до лав окупаційної армії.
Зокрема, 56-річний луганчанин ще у 2019 році проходив служби в так званій "ЛНР", після чого, з 2022 року, воював проти України.
Ще один луганчанин, якому 45 років, у 2024 теж приєднався до окупаційних військ.
Також у прокуратурі розповіли, що серед засуджених ще й 46-річний кримчанин. Він у 2024 році добровільно пішов до армії РФ.
Рішення суду
Суд заочно ухвалив вирок, згідно якому, кожного з чоловіків заочно засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, що на Херсонщині заочно засудили колишню директорку ліцею у Білозерці, яка добровільно очолила захоплений росіянами навчальний заклад. За скоєне їй призначили 12 років ув'язнення.
Також ми писали, що суд у Херсонській області заочно позбавив волі чоловіка, який обрався до окупаційної "обласної думи".
Читайте Новини.LIVE!