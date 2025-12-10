Суд наказал трех украинцев, вступивших в ряды армии РФ

Три украинца перешли на сторону РФ — как наказал суд
В Сумской области заочно осудили трех украинцев, которые присоединились к российским войскам. За содеянное им назначали суровое наказание.
Об этом в Telegram сообщает прокуратура Сумской области.
Детали дела
Согласно материалам дела, два уроженца Луганщины и один крымчанин в разные годы вступили в ряды оккупационной армии.
В частности, 56-летний луганчанин еще в 2019 году проходил службу в так называемой "ЛНР", после чего, с 2022 года, воевал против Украины.
Еще один луганчанин, которому 45 лет, в 2024 тоже присоединился к оккупационным войскам.
Также в прокуратуре рассказали, что среди осужденных еще и 46-летний крымчанин. Он в 2024 году добровольно пошел в армию РФ.
Решение суда
Суд заочно вынес приговор, согласно которому, каждый из мужчин заочно приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, что на Херсонщине заочно осудили бывшего директора лицея в Белозерке, которая добровольно возглавила захваченное россиянами учебное заведение. За содеянное ей назначили 12 лет заключения.
Также мы писали, что суд в Херсонской области заочно лишил свободы мужчину, который избрался в оккупационную "областную думу".
