Суд наказал трех украинцев, вступивших в ряды армии РФ

В Сумской области заочно осудили трех украинцев, которые присоединились к российским войскам. За содеянное им назначали суровое наказание.

Об этом в Telegram сообщает прокуратура Сумской области.

Детали дела

Согласно материалам дела, два уроженца Луганщины и один крымчанин в разные годы вступили в ряды оккупационной армии.

В частности, 56-летний луганчанин еще в 2019 году проходил службу в так называемой "ЛНР", после чего, с 2022 года, воевал против Украины.

Еще один луганчанин, которому 45 лет, в 2024 тоже присоединился к оккупационным войскам.

Также в прокуратуре рассказали, что среди осужденных еще и 46-летний крымчанин. Он в 2024 году добровольно пошел в армию РФ.

Решение суда

Суд заочно вынес приговор, согласно которому, каждый из мужчин заочно приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что на Херсонщине заочно осудили бывшего директора лицея в Белозерке, которая добровольно возглавила захваченное россиянами учебное заведение. За содеянное ей назначили 12 лет заключения.

Также мы писали, что суд в Херсонской области заочно лишил свободы мужчину, который избрался в оккупационную "областную думу".