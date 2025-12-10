Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Три украинца перешли на сторону РФ — как наказал суд

Три украинца перешли на сторону РФ — как наказал суд

Ua ru
Дата публикации 10 декабря 2025 01:50
Суд наказал трех украинцев, вступивших в ряды армии РФ
Заседание суда. Иллюстративное фото: pexels.com

В Сумской области заочно осудили трех украинцев, которые присоединились к российским войскам. За содеянное им назначали суровое наказание. 

Об этом в Telegram сообщает прокуратура Сумской области.

Реклама
Читайте также:

Детали дела

Согласно материалам дела, два уроженца Луганщины и один крымчанин в разные годы вступили в ряды оккупационной армии.

В частности, 56-летний луганчанин еще в 2019 году проходил службу в так называемой "ЛНР", после чего, с 2022 года, воевал против Украины.

Еще один луганчанин, которому 45 лет, в 2024 тоже присоединился к оккупационным войскам.

Также в прокуратуре рассказали, что среди осужденных еще и 46-летний крымчанин. Он в 2024 году добровольно пошел в армию РФ.

Решение суда

Суд заочно вынес приговор, согласно которому, каждый из мужчин заочно приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что на Херсонщине заочно осудили бывшего директора лицея в Белозерке, которая добровольно возглавила захваченное россиянами учебное заведение. За содеянное ей назначили 12 лет заключения.

Также мы писали, что суд в Херсонской области заочно лишил свободы мужчину, который избрался в оккупационную "областную думу".

суд украинцы оккупанты война в Украине судебные решения армия РФ
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации