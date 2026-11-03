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Головна Новини дня Три теплоелектростанції ДТЕК зупинили генерацію після атаки РФ

Три теплоелектростанції ДТЕК зупинили генерацію після атаки РФ

Ua ru
3 листопада 2026 12:25
Атака РФ 3 листопада: три ТЕС ДТЕК припинили генерацію електроенергії ДТЕК
Зруйнована ТЕС. Фото ілюстративне: ДТЕК

Російські війська в ніч проти 3 листопада та вранці завдали масованого удару по трьох теплоелектростанціях ДТЕК. Для атаки окупанти використали десятки ракет і безпілотників.

Про це компанія повідомила у соцмережах, передає Новини.LIVE.

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Яких пошкоджень зазнали теплоелектростанції ДТЕК

У компанії повідомили про масштабні руйнування. Унаслідок обстрілів усі три станції припинили виробляти електроенергію.

Три теплоелектростанції ДТЕК зупинили генерацію після атаки РФ - фото 1
Повідомлення ДТЕК. Фото: скриншот

Попри регулярні російські удари, ДТЕК заявляє, що продовжує працювати над підтримкою української енергосистеми.

Російські війська 3 листопада масовано атакували енергетичну інфраструктуру України. Під ударами опинилися об’єкти у десяти областях. Через пошкодження енергетики запровадили аварійні відключення електроенергії.

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Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч проти 3 листопада російські війська здійснили масовану комбіновану атаку на Україну кількома хвилями. Спочатку окупанти запустили балістичні ракети, а ближче до ранку — крилаті. 

Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч проти 3 листопада російські війська атакували Вінницьку область ударними безпілотниками та балістичними ракетами. Унаслідок удару пошкоджено енергетичні об’єкти й лінії електропередач, через що більшість населених пунктів регіону залишилася без світла.

сфера енергетики ДТЕК війна в Україні Електрика атака Росії на Україну
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія

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