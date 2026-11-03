Разрушенная ТЭС. Фото иллюстративное: ДТЭК

Российские войска в ночь на 3 ноября и утром нанесли массированный удар по трем теплоэлектростанциям ДТЭК. Для атаки оккупанты задействовали десятки ракет и беспилотников.

Об этом компания сообщила в соцсетях, передает Новини.LIVE.

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Какие повреждения получили теплоэлектростанции ДТЭК

В компании сообщили о масштабных разрушениях. В результате обстрелов все три станции прекратили выработку электроэнергии.

Сообщение ДТЭК. Фото: скриншот

Несмотря на регулярные российские удары, ДТЭК заявляет, что продолжает работать над поддержанием украинской энергосистемы.

Российские войска 3 ноября массированно атаковали энергетическую инфраструктуру Украины. Под ударами оказались объекты в десяти областях. Из-за повреждений энергетики ввели аварийные отключения электроэнергии.

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Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 3 ноября российские войска совершили массированную комбинированную атаку на Украину несколькими волнами. Сначала оккупанты запустили баллистические ракеты, а ближе к утру — крылатые.

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 3 ноября российские войска атаковали Винницкую область ударными беспилотниками и баллистическими ракетами. В результате удара были повреждены энергетические объекты и линии электропередач, из-за чего большинство населенных пунктов региона остались без света.