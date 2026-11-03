Начальник управления по связям ВВС ВСУ. Фото: facebook.com/yuriy.ignat

В ночь на 3 ноября российские войска совершили массированную комбинированную атаку на Украину. Удар наносился несколькими волнами: сначала оккупанты запустили баллистические ракеты, а к утру — крылатые.

Об этом сообщил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, передает Новини.LIVE.

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Какие ракеты Россия применила во время атаки

"Атака проходила в несколько волн: около трех часов ночи враг применил баллистические ракеты, а ближе к утру полетели крылатые", — рассказал Игнат.

По словам пресс-секретаря, россияне использовали ракеты Х-101 со стратегической авиации, "Искандер-К", а также баллистические "Цирконы", "Искандер-М" или KN-23. Кроме того, противник применил управляемые авиационные ракеты Х-59 и Х-69.

Накануне Воздушные силы предупреждали о подготовке массированного удара. Одним из признаков стала активность российской стратегической авиации на аэродромах базирования.

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"Этой ночью противник направил большое количество средств поражения именно по объектам критической инфраструктуры и энергетики", — подчеркнул пресс-секретарь.

Игнат отметил, что общая тактика российских ударов существенно не изменилась. В то же время противник учитывает возможности украинской противовоздушной обороны, наличие ракет для зенитных комплексов и авиации, а также погодные условия. Это влияет на выбор направлений и маршрутов атак.

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 3 ноября российские войска нанесли массированные удары по энергетической инфраструктуре Украины. Повреждения зафиксировали в десяти областях, а наиболее сложная ситуация с электроснабжением сложилась в Винницкой, Житомирской и Харьковской областях.

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 3 ноября российские войска совершили массированную комбинированную атаку на Украину, применив баллистические и крылатые ракеты, а также 289 ударных беспилотников. Силы обороны уничтожили 309 воздушных целей, в том числе три баллистические ракеты, 49 крылатых ракет и 257 дронов.