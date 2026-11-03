Начальник управління комунікацій ПС ЗСУ. Фото: facebook.com/yuriy.ignat

У ніч проти 3 листопада російські війська здійснили масовану комбіновану атаку на Україну. Удар відбувався кількома хвилями: спочатку окупанти запустили балістичні ракети, а під ранок — крилаті.

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, передає Новини.LIVE.

Реклама

Які ракети Росія застосувала під час атаки

"Атака відбулася кількома хвилями: близько третьої ночі ворог застосував балістичні ракети, а ближче до ранку полетіли крилаті", — розповів Ігнат.

За словами речника, росіяни використали ракети Х-101 зі стратегічної авіації, "Іскандер-К", а також балістичні "Циркони", "Іскандер-М" або KN-23. Крім того, противник застосував керовані авіаційні ракети Х-59 і Х-69.

Напередодні Повітряні сили попереджали про підготовку масованого удару. Однією з ознак стала активність російської стратегічної авіації на аеродромах базування.

Читайте також:

"Цієї ночі противник спрямував велику кількість засобів ураження саме по об’єктах критичної інфраструктури та енергетики", — наголосив речник.

Ігнат зазначив, що загальна тактика російських ударів суттєво не змінилася. Водночас противник враховує можливості української протиповітряної оборони, наявність ракет для зенітних комплексів та авіації, а також погодні умови. Це впливає на вибір напрямків і маршрутів атак.

Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч проти 3 листопада російські війська завдали масованих ударів по енергетичній інфраструктурі України. Пошкодження зафіксували у десяти областях, а найскладніша ситуація з електропостачанням виникла на Вінниччині, Житомирщині та Харківщині.

Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч проти 3 листопада російські війська здійснили масовану комбіновану атаку на Україну, застосувавши балістичні та крилаті ракети, а також 289 ударних безпілотників. Сили оборони знешкодили 309 повітряних цілей, зокрема три балістичні ракети, 49 крилатих ракет і 257 дронів.