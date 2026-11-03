Енергетики працюють на місці зруйнованої ТЕС. Фото: ДТЕК

У ніч проти 3 листопада та вранці російські війська атакували енергетичну інфраструктуру України. Пошкодження зафіксували у десяти областях, однак найскладніша ситуація з електропостачанням склалася на Вінниччині, Житомирщині та Харківщині.

Про це повідомив перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов, пер едає Новини.LIVE

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Де найскладніша ситуація з електропостачанням

За словами Некрасова, у трьох регіонах пошкодження енергетичних об’єктів порушили передачу електроенергії споживачам.

Під ударами також опинилися об’єкти у Дніпропетровській, Запорізькій, Рівненській, Одеській, Чернігівській і Чернівецькій областях. Росія атакувала електростанції, підстанції та теплоелектроцентралі. Лише за попередню добу зафіксували понад 20 ударів по енергетичній інфраструктурі.

"Росія завдала прицільних ракетних і дронових ударів по електростанціях, підстанціях систем передачі та розподілу електроенергії, а також теплоелектроцентралях", — зазначив Некрасов.

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Через пошкодження обладнання та зниження напруги в мережі аварійні відключення запровадили в Києві, Київській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській і Харківській областях.

Аварійні бригади працюють над відновленням енергетичної інфраструктури цілодобово, якщо дозволяє безпекова ситуація. У більшості регіонів також діють обмеження споживання електроенергії.

"Графіки відключень необхідні для балансування енергосистеми та збереження її стабільної роботи", — пояснив Некрасов.

Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч проти 3 листопада російські війська атакували Вінницьку область ударними безпілотниками та балістичними ракетами. Унаслідок удару пошкоджено енергетичні об’єкти й лінії електропередач, через що більшість населених пунктів регіону залишилася без світла.

Як повідомляли Новини.LIVE, російські війська продовжують застосовувати балістичні ракети для ударів по Україні. За даними моніторингових каналів, РФ зберігає значний запас такого озброєння, що створює ризик нових атак. Водночас пошкодження теплоелектростанцій і підстанцій унаслідок обстрілів ускладнюють роботу енергосистеми та потребують відновлення інфраструктури.