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Головна Новини дня На Вінниччині більшість населених пунктів залишилася без світла після атаки РФ

На Вінниччині більшість населених пунктів залишилася без світла після атаки РФ

Ua ru
3 листопада 2026 09:22
Атака РФ на Вінниччину: більшість населених пунктів залишилася без світла УНІАН
Енергетики лагодять обладнання. Фото ілюстративне: УНІАН

У Вінницькій області внаслідок російської атаки пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури та лінії електропередач. Через це більша частина населених пунктів регіону залишилася без електропостачання.

Про це повідомляє Вінницяобленерго, передає Новини.LIVE.

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Яка ситуація з електропостачанням на Вінничині

Для споживачів запровадили погодинні графіки відключень.

На Вінниччині більшість населених пунктів залишилася без світла після атаки РФ - фото 1
Повідомлення АТ "Вінницяобленерго". Фото: скриншот

Аварійно-відновлювальні бригади працюють над ремонтом мереж і поверненням світла споживачам. Водночас повітряні тривоги та загроза повторних ударів змушують фахівців тимчасово призупиняти роботи, що ускладнює відновлення електропостачання. В АТ "Вінницяобленерго" закликали жителів поставитися до ситуації з розумінням.

Атака на регіон відбулася в ніч проти 3 листопада. Російські війська застосували ударні безпілотники та балістичні ракети. 

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Як повідомляли Новини.LIVE, 1 листопада російські війська атакували Козятинську громаду на Вінниччині. Унаслідок обстрілу загинули двоє людей: чоловік помер на місці влучання, а жінка — у реанімації після госпіталізації. 

Як повідомляли Новини.LIVE, 25 жовтня російський безпілотник влучив у житлову п’ятиповерхівку у Вінниці. Унаслідок удару було зруйновано чотири квартири, пошкоджено припарковані поруч автомобілі та приватний пансіонат для літніх людей.

Вінницька область дрони енергосистема війна в Україні балістичні ракети атака Росії на Україну
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія

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