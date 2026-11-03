На Вінниччині більшість населених пунктів залишилася без світла після атаки РФ
У Вінницькій області внаслідок російської атаки пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури та лінії електропередач. Через це більша частина населених пунктів регіону залишилася без електропостачання.
Про це повідомляє Вінницяобленерго, передає Новини.LIVE.
Яка ситуація з електропостачанням на Вінничині
Для споживачів запровадили погодинні графіки відключень.
Аварійно-відновлювальні бригади працюють над ремонтом мереж і поверненням світла споживачам. Водночас повітряні тривоги та загроза повторних ударів змушують фахівців тимчасово призупиняти роботи, що ускладнює відновлення електропостачання. В АТ "Вінницяобленерго" закликали жителів поставитися до ситуації з розумінням.
Атака на регіон відбулася в ніч проти 3 листопада. Російські війська застосували ударні безпілотники та балістичні ракети.
Як повідомляли Новини.LIVE, 1 листопада російські війська атакували Козятинську громаду на Вінниччині. Унаслідок обстрілу загинули двоє людей: чоловік помер на місці влучання, а жінка — у реанімації після госпіталізації.
Як повідомляли Новини.LIVE, 25 жовтня російський безпілотник влучив у житлову п’ятиповерхівку у Вінниці. Унаслідок удару було зруйновано чотири квартири, пошкоджено припарковані поруч автомобілі та приватний пансіонат для літніх людей.