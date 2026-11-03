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Главная Новости дня В Винницкой области большинство населенных пунктов остались без света после атаки РФ

В Винницкой области большинство населенных пунктов остались без света после атаки РФ

Ua ru
3 ноября 2026 09:22
Нападение РФ на Винницкую область: большинство населенных пунктов остались без света УНИАН
Энергетики ремонтируют оборудование. Фото иллюстративное: УНИАН

В Винницкой области в результате российской атаки были повреждены объекты энергетической инфраструктуры и линии электропередач. Из-за этого большая часть населенных пунктов региона осталась без электроснабжения.

Об этом сообщает Винницаоблэнерго, передает Новини.LIVE.

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Какова ситуация с электроснабжением в Винницкой области

Для потребителей введены почасовые графики отключений.

В Винницкой области большинство населенных пунктов остались без света после атаки РФ - фото 1
Сообщение АО "Винницаоблэнерго". Фото: скриншот

Аварийно-восстановительные бригады работают над ремонтом сетей и восстановлением электроснабжения потребителей. В то же время воздушные тревоги и угроза повторных ударов вынуждают специалистов временно приостанавливать работы, что затрудняет восстановление электроснабжения. В АО "Винницаоблэнерго" призвали жителей отнестись к ситуации с пониманием.

Атака на регион произошла в ночь на 3 ноября. Российские войска применили ударные беспилотники и баллистические ракеты.

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Как сообщали Новини.LIVE, 1 ноября российские войска атаковали Козятинскую громаду в Винницкой области. В результате обстрела погибли два человека: мужчина скончался на месте попадания, а женщина — в реанимации после госпитализации.

Как сообщали Новини.LIVE, 25 октября российский беспилотник попал в пятиэтажный жилой дом в Виннице. В результате удара были разрушены четыре квартиры, повреждены припаркованные рядом автомобили и частный пансионат для пожилых людей.

Винницкая область дроны энергосистема война в Украине баллистические ракеты атака России на Украину
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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