Энергетики работают на месте разрушенной ТЭС. Фото: ДТЭК

В ночь на 3 ноября и утром российские войска нанесли удары по энергетической инфраструктуре Украины. Повреждения зафиксированы в десяти областях, однако наиболее сложная ситуация с электроснабжением сложилась в Винницкой, Житомирской и Харьковской областях.

Об этом сообщил первый заместитель министра энергетики Артем Некрасов, передает передает Новини.LIVE.

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Где сложнее всего обстоит ситуация с электроснабжением

По словам Некрасова, в трех регионах повреждения энергетических объектов нарушили передачу электроэнергии потребителям.

Под ударами также оказались объекты в Днепропетровской, Запорожской, Ровенской, Одесской, Черниговской и Черновицкой областях. Россия атаковала электростанции, подстанции и теплоэлектроцентрали. Только за последние сутки было зафиксировано более 20 ударов по энергетической инфраструктуре.

"Россия нанесла прицельные ракетные и дронные удары по электростанциям, подстанциям систем передачи и распределения электроэнергии, а также теплоэлектроцентралям", — отметил Некрасов.

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Из-за повреждения оборудования и снижения напряжения в сети аварийные отключения ввели в Киеве, Киевской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской и Харьковской областях.

Аварийные бригады работают над восстановлением энергетической инфраструктуры круглосуточно, если позволяет обстановка с безопасностью. В большинстве регионов также действуют ограничения на потребление электроэнергии.

"Графики отключений необходимы для балансировки энергосистемы и обеспечения её стабильной работы", — пояснил Некрасов.

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 3 ноября российские войска атаковали Винницкую область ударными беспилотниками и баллистическими ракетами. В результате удара были повреждены энергетические объекты и линии электропередач, из-за чего большинство населенных пунктов региона остались без света.

Как сообщали Новини.LIVE, российские войска продолжают применять баллистические ракеты для нанесения ударов по Украине. По данным мониторинговых каналов, РФ располагает значительным запасом такого вооружения, что создает риск новых атак. В то же время повреждения теплоэлектростанций и подстанций в результате обстрелов затрудняют работу энергосистемы и требуют восстановления инфраструктуры.