Як українські військові обороняли Азовсталь три роки тому

Дим над "Азовсталлю". Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

Сьогодні у вівторок, 18 березня 2025 року, пройшло рівно три роки з початку оборони "Азовсталі" в рамках боїв за Маріуполь. Бойові дії тривали майже два місяці, не дивлячись на оточення та повну окупацію міста.

Новини.LIVE з посиланням на Донецьку ОВА та інші джерела згадує, як це було.

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Як українські війська захищали "Азовсталь" та що відбувалося

З початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну, Маріуполь опинився під безперервним вогнем російських військ, а з 2 березня фактично опинився в оточенні.

18 березня 2022 року захисники України — бійці Нацгвардії, зокрема полку "Азов", військові ЗСУ, співробітники СБУ, прикордонники, поліцейські та підрозділи ТрО — розпочали оборону заводу "Азовсталь".

У той час в укриттях комбінату перебували сотні маріупольців, серед яких жінки та діти. Завод, що займав понад 11 квадратних кілометрів, мав складну мережу підземних укриттів і комунікацій. Бомбосховища "Азовсталі" почали модернізувати ще з 2014 року, після визволення Маріуполя від окупації. За словами представників підприємства, усі укриття були забезпечені запасами продовольства, води та всього необхідного. З початком повномасштабної війни завод відкрив свої прохідні, надаючи мешканцям можливість сховатися від російських обстрілів та бомбардувань. Люди жили там упродовж двох місяців, а українські військові перетворили підземні споруди на фортецю, утримуючи оборону до останнього.

Михайло Діанов, захисник "Азовсталі". Фото: Дмитро Козацький

19 березня 2022 року представник "Азову" Владислав Соболевський заявив, що російські війська не змогли просунутися так далеко в місто, оскільки морська піхота, "Азов" та поліція продовжували захищати Маріуполь і мирних мешканців. Він підкреслив, що 90% маріупольців у підвалах благали захисту від Росії, і українські військові робили все можливе, щоб утримати місто. Оборона тривала до 20 травня.

Боротьба за Маріуполь, включно з обороною "Азовсталі", увійшла в історію не лише російсько-української війни, а й військової справи. Незважаючи на оточення, українські воїни продовжували завдавати втрат окупантам, знищуючи їхню техніку — літак, бронемашини, танки, міномети та командні пункти.

Оборонці "Азовсталі", які записували відеозвернення. Фото: МЗС України

З 21 березня 2022 року українські військові здійснили унікальну операцію з доставки підкріплення та боєприпасів на оточену територію. Шістнадцять гелікоптерів провели сім вильотів через щільну ворожу ППО, подолавши понад 100 км ворожої території. За цей час було доставлено понад 30 тонн зброї, боєприпасів і засобів зв'язку, а також висаджено 72 бійця полку "Азов" і евакуйовано 64 поранених.

Загалом оборона "Азовсталі" тривала з 18 березня по 20 травня 2022 року. 16 травня вище військове керівництво України віддало наказ припинити опір задля збереження життів захисників. Командир полку "Азов" Денис Прокопенко у відеозверненні повідомив про виконання цього наказу.

Процес виходу українських бійців із заводу "Азовсталь" тривав з 17 по 20 травня 2022 року. 20 травня останні захисники та командири гарнізону покинули територію заводу, виконавши наказ про припинення оборони.

Вихід українських захисників з "Азовсталі". Фото: скриншот з відео

Ці події стали символом неймовірної стійкості та мужності українських військових, які, незважаючи на важкі умови та оточення, продовжували боротися до отримання наказу про припинення оборони.

Нагадаємо, днями ми писали, що оборонці Маріуполя розповіли, чи змінили б вони щось, якби повернулися в часи початку повномасштабного Росії в Україну.

Також ми повідомляли, що 15 березня 2025 року було рівно три роки, як росіяни скинули авіабомбу на Драмтеатр у Маріуполі.