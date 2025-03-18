Как украинские военные обороняли Азовсталь три года назад

Дым над "Азовсталью". Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

Сегодня во вторник, 18 марта 2025 года, прошло ровно три года с начала обороны "Азовстали" в рамках боев за Мариуполь. Боевые действия продолжались почти два месяца, несмотря на окружение и полную оккупацию города.

Новини.LIVE со ссылкой на Донецкую ОВА и другие источники вспоминает, как это было.

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Как украинские войска защищали "Азовсталь" и что происходило

С началом полномасштабного вторжения РФ в Украину, Мариуполь оказался под непрерывным огнем российских войск, а со 2 марта фактически оказался в окружении.

18 марта 2022 года защитники Украины — бойцы Нацгвардии, в частности полка "Азов", военные ВСУ, сотрудники СБУ, пограничники, полицейские и подразделения ТрО — начали оборону завода "Азовсталь".

В то время в укрытиях комбината находились сотни мариупольцев, среди которых женщины и дети. Завод, занимавший более 11 квадратных километров, имел сложную сеть подземных укрытий и коммуникаций. Бомбоубежища "Азовстали" начали модернизировать еще с 2014 года, после освобождения Мариуполя от оккупации. По словам представителей предприятия, все укрытия были обеспечены запасами продовольствия, воды и всего необходимого. С началом полномасштабной войны завод открыл свои проходные, предоставляя жителям возможность укрыться от российских обстрелов и бомбардировок. Люди жили там в течение двух месяцев, а украинские военные превратили подземные сооружения в крепость, удерживая оборону до последнего.

Михаил Дианов, защитник "Азовстали". Фото: Дмитрий Казацкий

19 марта 2022 года представитель "Азова" Владислав Соболевский заявил, что российские войска не смогли продвинуться так далеко в город, поскольку морская пехота, "Азов" и полиция продолжали защищать Мариуполь и мирных жителей. Он подчеркнул, что 90% мариупольцев в подвалах умоляли защиты от России, и украинские военные делали все возможное, чтобы удержать город. Оборона продолжалась до 20 мая.

Борьба за Мариуполь, включая оборону "Азовстали", вошла в историю не только российско-украинской войны, но и военного дела. Несмотря на окружение, украинские воины продолжали наносить потери оккупантам, уничтожая их технику — самолет, бронемашины, танки, минометы и командные пункты.

Защитники "Азовстали", которые записывали видеообращение. Фото: МИД Украины

С 21 марта 2022 года украинские военные осуществили уникальную операцию по доставке подкрепления и боеприпасов на окруженную территорию. Шестнадцать вертолетов провели семь вылетов через плотную вражескую ПВО, преодолев более 100 км вражеской территории. За это время было доставлено более 30 тонн оружия, боеприпасов и средств связи, а также высажено 72 бойца полка "Азов" и эвакуировано 64 раненых.

В целом оборона "Азовстали" продолжалась с 18 марта по 20 мая 2022 года. 16 мая высшее военное руководство Украины отдало приказ прекратить сопротивление для сохранения жизней защитников. Командир полка "Азов" Денис Прокопенко в видеообращении сообщил о выполнении этого приказа.

Процесс выхода украинских бойцов с завода "Азовсталь" длился с 17 по 20 мая 2022 года. 20 мая последние защитники и командиры гарнизона покинули территорию завода, выполнив приказ о прекращении обороны.

Выход украинских защитников из "Азовстали". Фото: скриншот из видео

Эти события стали символом невероятной стойкости и мужества украинских военных, которые, несмотря на тяжелые условия и окружение, продолжали бороться до получения приказа о прекращении обороны.

Напомним, на днях мы писали, что защитники Мариуполя рассказали, изменили бы они что-то, если бы вернулись во времена начала полномасштабной России в Украину.

Также мы сообщали, что 15 марта 2025 года было ровно три года, как россияне сбросили авиабомбу на Драмтеатр в Мариуполе.