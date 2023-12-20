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Три країни ЄС не схвалюють наміри США конфіскувати активи Росії, бояться помсти, — FT

20 грудня 2023 15:01
- Яна Катасонова
Яна Катасонова
редактор
Три країни ЄС не схвалюють наміри США конфіскувати активи Росії, бояться помсти, — FT
У Євросоюзі обережно коментують рішення щодо конфіскації російських активів. Фото: Unsplash
- Яна Катасонова
Яна Катасонова
редактор

Франція, Німеччина та Італія обережно ставляться до ідеї США щодо конфіскації російських активів, кошти від яких планували направити на допомогу Україні. Три провідні країни ЄС побоюються помсти Кремля.

Про це повідомляє Financial Times.

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У Євросоюзі стурбовані, що США володіють незначною кількістю активів Росії. Основна частка припадає на країни Європи. Тому, як зазначив європейський чиновник, ЄС є що втрачати.

"Європейські чиновники побоюються можливої відплати, якщо державний імунітет буде підірвано. Один із них зазначив, що, порівняно з цим, США володіють лише дуже невеликим обсягом активів російського центрального банку", — пише видання.

За словами фахівців, у Росії обмежені можливості щодо судових позовів. Але Кремль знайде засоби для відповіді. Це може завдати шкоді європейському бізнесу, занепокоєні у ЄС.

Як варіант, у деяких країнах Євросоюзу пропонують лише використання прибутку від заморожених активів Росії. Втім декотрі держави побоюються навіть такого кроку.

Нагадаємо, у США хочуть конфіскувати активи Росії, щоб спонукати країну припинити війну. Наразі резервів Центрального банку Росії заморожено на суму 300 мільярдів доларів у країнах Заходу.

Додамо, 12 грудня Єврокомісія схвалила план використання заморожених активів РФ на користь України. У відомстві вважають, що саме ці кошти потрібно використовувати на відбудову нашої держави.

 

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