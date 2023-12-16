США знайшли легальний спосіб конфіскації активів Росії на користь України, — FT

Саміт G7. Фото: g7hiroshima.go.jp

У США хочуть конфіскувати активи Росії, щоб спонукати країну припинити війну. Наразі резервів Центрального банку Росії заморожено на суму 300 мільярдів доларів у країнах Заходу.

Про це повідомляє Financial Times.

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За даними видання, у США все частіше обговорюють конфіскацію заморожених російських активів. На засіданнях "Групи семи" у США переконані, що є вирішення, як конфіскувати резерви РФ і воно "відповідає міжнародному праву".

"Члени G7 та інші держави можуть конфіскувати активи Росії як контрзаходи, щоб спонукати Росію припинити агресію", — вказали у виданні.

Офіційний представник США заявив, що Вашингтон зараз проводить перемовини про конфіскацію активів РФ. Він думає, що цю проблему потрібно вирішити якнайшвидше. Ймовірно, це рішення буде обговорюватися на, присвяченому другій річниці повномасштабної війни в Україні, саміті G7.

Як пише FT, таке пришвидшене рішення щодо конфіскації резервів, спричинене неуспішним виділенням двох фінансових допомог Україні. Їх загальна сума складає 100 мільярдів доларів. Україна не отримала допомогу через блок постачання республіканською партією у Конгресі США та премʼєр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

Нагадаємо, доходи Росії від продажу нафти продовжують зростати. Це стало можливим завдяки зусиллям РФ, спрямованим на обхід граничних цін, встановлених країнами G7.

Додамо, 12 грудня, Єврокомісія схвалила план використання заморожених активів РФ на користь України. У відомстві вважають, що саме ці кошти потрібно використовувати на відбудову нашої держави.