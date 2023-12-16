Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow США знайшли легальний спосіб конфіскації активів Росії на користь України, — FT arrow

США знайшли легальний спосіб конфіскації активів Росії на користь України, — FT

16 грудня 2023 14:40
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
США знайшли легальний спосіб конфіскації активів Росії на користь України, — FT
Саміт G7. Фото: g7hiroshima.go.jp
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

У США хочуть конфіскувати активи Росії, щоб спонукати країну припинити війну. Наразі резервів Центрального банку Росії заморожено на суму 300 мільярдів доларів у країнах Заходу.

Про це повідомляє Financial Times.

Читайте також:

Спосіб конфіскації активів Росії в інтересах України

За даними видання, у США все частіше обговорюють конфіскацію заморожених російських активів. На засіданнях "Групи семи" у США переконані, що є вирішення, як конфіскувати резерви РФ і воно "відповідає міжнародному праву".

"Члени G7 та інші держави можуть конфіскувати активи Росії як контрзаходи, щоб спонукати Росію припинити агресію", — вказали у виданні.

Офіційний представник США заявив, що Вашингтон зараз проводить перемовини про конфіскацію активів РФ. Він думає, що цю проблему потрібно вирішити якнайшвидше. Ймовірно, це рішення буде обговорюватися на, присвяченому другій річниці повномасштабної війни в Україні, саміті G7.

Як пише FT, таке пришвидшене рішення щодо конфіскації резервів, спричинене неуспішним виділенням двох фінансових допомог Україні. Їх загальна сума складає 100 мільярдів доларів. Україна не отримала допомогу через блок постачання республіканською партією у Конгресі США та премʼєр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

Нагадаємо, доходи Росії від продажу нафти продовжують зростати. Це стало можливим завдяки зусиллям РФ, спрямованим на обхід граничних цін, встановлених країнами G7.

Додамо, 12 грудня, Єврокомісія схвалила план використання заморожених активів РФ на користь України. У відомстві вважають, що саме ці кошти потрібно використовувати на відбудову нашої держави. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

17:49 В ТЦК вигадали спосіб, яким чином мобілізувати всіх чоловіків

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

Новина з відео

04:12 "Азов" шукає фахівців з оплатою до 125 000 грн — які вакансії пропонують

17:10 Клієнти Ощадбанку 1 січня можуть лишитися без грошей — в чому причина

19:17 Екскомандир відповів, скільки українців необхідно мобілізувати 2024 року

Чи отримає Україна допомогу від США та чому з'являється втома від війни — інтерв'ю Подоляка - 80x80

Чи отримає Україна допомогу від США та чому з'являється втома від війни — інтерв'ю Подоляка

01:22 Кого не заберуть на війну — 10 категорій громадян, яких не можна мобілізувати на фронт

13:11 В Україні діють нові правила вручення повісток військовозобов'язаним — що змінилось

05:42 Американське видання назвало найкоротший шлях до перемоги України

19:57 Двом категоріям українців відмовили у праві на відстрочку — про кого йдеться

22:43 Деякі українці можуть втратити бронь від мобілізації — кого стосується

Актуальне по темі