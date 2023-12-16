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США нашли легальный способ конфискации активов России в пользу Украины, — FT

16 декабря 2023 14:40
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
США нашли легальный способ конфискации активов России в пользу Украины, — FT
Саммит G7. Фото: g7hiroshima.go.jp
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В США хотят конфисковать активы России, чтобы заставить страну прекратить войну. В настоящее время резервы Центрального банка России заморожены на сумму 300 миллиардов долларов в странах Запада.

Об этом сообщает Financial Times.

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По данным издания, в США все чаще обсуждается конфискация замороженных российских активов. На заседаниях "Группы семи" в США убеждены, что есть решение, как конфисковать резервы РФ и оно "соответствует международному праву".

"Члены G7 и другие государства могут конфисковать активы России как контрмеры, чтобы побудить Россию прекратить агрессию", — указали в издании.

Официальный представитель США заявил, что Вашингтон сейчас ведет переговоры о конфискации активов РФ. Он думает, что эту проблему нужно решить как можно скорее. Вероятно, это решение будет обсуждаться на посвященном второй годовщине полномасштабной войны в Украине, саммите G7.

Как пишет FT, такое ускоренное решение по конфискации резервов, вызванное неуспешным выделением двух финансовых пособий Украине. Их общая сумма составляет 100 млрд долларов. Украина не получила помощь из-за блока поставки помощи республиканской партией в Конгрессе США и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Напомним, доходы России от продажи нефти продолжают расти. Это стало возможным благодаря усилиям РФ, направленным на обход предельных цен, установленных странами G7.

Добавим, 12 декабря Еврокомиссия одобрила план использования замороженных активов РФ в пользу Украины. В ведомстве считают, что именно эти средства нужно использовать для восстановления нашего государства.

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