Єврокомісія схвалила план, як використовувати заморожені активи РФ в Україні

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Фото: REUTERS/Xiaoyu Yin

Вчора, 12 грудня, Єврокомісія схвалила план використання заморожених активів РФ на користь України. У відомстві вважають, що саме ці кошти потрібно використовувати на відбудову нашої держави.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

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Як відомо, ЄК вчора схвалили план про механізм використання заморожених активів РФ на користь України. Зазначається, що текст відповідного документу оприлюднений не буде, його одразу передадуть для вивчення з подальшим ухваленням рішення Європейській Раді. Пропозиція ЄС базується на тому, щоб після замороження грошей Росії частину цих прибутків депозитарії були змушені покласти в банки. Проте у відомстві не називають цифр чи бодай приблизну суму про яку йдеться.

Один із посадовців наголосив, що Єврокомісія вирішила, що саме ці кошти повинні піти на відбудову України, але це довгострокові перспективи, наразі в Єврокомісії зосередилась на тому, щоб виокремити доходи від росактивів і "убезпечити" їх.

"Короткострокова мета полягає в тому, щоб переконатися, що це можливо, виконавши два завдання: змусивши центральні депозитарії управляти й реєструвати окремо всі ці доходи, щоб їх можна було чітко ідентифікувати у своїх системах бухобліку, і, по-друге, цей чистий прибуток відсьогодні буде заборонено розподіляти серед акціонерів або інших третіх сторін — він має залишатися в центральному депозитарії", — пояснив високопосадовець.

Нагадаємо, нещодавно в Офісі Президента розповіли, як заморожені російські активи працюватимуть на Україну.