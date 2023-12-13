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Еврокомиссия одобрила план использования замороженных активов РФ в Украине

13 декабря 2023 09:04
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Еврокомиссия одобрила план использования замороженных активов РФ в Украине
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото: REUTERS/Xiaoyu Yin
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Вчера, 12 декабря Еврокомиссия одобрила план использования замороженных активов РФ в пользу Украины. В ведомстве считают, что именно эти средства нужно использовать для восстановления нашего государства.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

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Как известно, ЕК одобрили план о механизме использования замороженных активов РФ в пользу Украины. Отмечается, что текст соответствующего документа не будет обнародован, его сразу передадут для изучения с последующим принятием решения Европейскому Совету. Предложение ЕС базируется на том, чтобы после заморозки денег России часть этих доходов депозитарии были вынуждены положить в банки. Однако в ведомстве не называют цифр или хотя бы приблизительную сумму, о которой идет речь.

Один из чиновников подчеркнул, что Еврокомиссия решила, что именно эти средства должны пойти на восстановление Украины, но это долгосрочные перспективы, пока в Еврокомиссии сосредоточилась на том, чтобы выделить доходы от росактивов и "обезопасить".

"Краткосрочная цель состоит в том, чтобы убедиться, что это возможно, выполнив две задачи: заставив центральные депозитарии управлять и регистрировать отдельно все эти доходы, чтобы их можно было четко идентифицировать в своих системах бухучета, и, во-вторых, этот чистый доход с сегодняшнего дня будет запрещено распределять среди акционеров или других третьих сторон — он должен оставаться в центральном депозитарии", — объяснил чиновник.

Напомним, недавно в Офисе Президента рассказали, как замороженные российские активы будут работать на Украине.

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