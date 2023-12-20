Три страны ЕС не одобряют намерения США конфисковать активы России, боятся мести, — FT

В Евросоюзе осторожно комментируют решение по конфискации российских активов. Фото: Unsplash

Франция, Германия и Италия осторожно относятся к идее США относительно конфискации российских активов, средства которых планировали направить на помощь Украине. Три ведущие страны ЕС опасаются мести Кремля.

Об этом сообщает Financial Times.

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В Евросоюзе обеспокоены тем, что США обладают незначительным количеством активов России. Основная часть приходится на страны Европы. Поэтому, как отметил европейский чиновник, ЕС есть что терять.

"Европейские чиновники опасаются возможного возмездия, если государственный иммунитет будет подорван. Один из них отметил, что, по сравнению с этим, США обладают лишь очень небольшим объемом активов российского центрального банка", — пишет издание.

По словам специалистов, у России ограничены возможности в отношении судебных исков. Но Кремль найдет средства для ответа. Это может нанести вред европейскому бизнесу, обеспокоены в ЕС.

Как вариант, в некоторых странах Евросоюза предлагается только использование прибыли от замороженных активов России. Впрочем, некоторые государства опасаются даже такого шага.

Напомним, в США хотят конфисковать активы России, чтобы побудить страну прекратить войну. В настоящее время резервы Центрального банка России заморожены на сумму 300 миллиардов долларов в странах Запада.

Добавим, 12 декабря Еврокомиссия одобрила план использования замороженных активов РФ в пользу Украины. В ведомстве считают, что именно эти средства нужно использовать для восстановления нашего государства.