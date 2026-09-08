Третина боєприпасів для України від Естонії досі не надійшла — ЗМІ

Транспортний піддон із 155-мм артилерійськими боєприпасами. Фото: Мілітарний

Майже третина боєприпасів, які Естонія мала закупити та передати Україні за кошти Європейського фонду миру та країн-донорів, не надійшла. Із виділених 585 млн євро на закупівлю боєприпасів поставки на 183 млн євро не відбулися. Через проблемні контракти Естонія ризикує втратити до 72 млн євро.

Про це пише естонське видання Postimees, інформує Новини.LIVE.

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Скільки боєприпасів мала отримати Україна

За даними Postimees, в Естонії виділили 585 млн євро на закупівлю боєприпасів для України. Кошти надійшли з Європейського фонду миру та від інших країн-донорів, назви яких не розголошуються.

У межах програми уклали 19 контрактів на постачання 28 типів боєприпасів. Наразі Естонія використала 346 млн євро, за які отримала близько 160 тисяч одиниць боєприпасів, переважно артилерійські снаряди калібрів 122–155 мм.

Десять контрактів виконали успішно. Ще два договори загальною вартістю 57 млн євро перебувають на стадії виконання.

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Водночас сім контрактів виявилися проблемними та були розірвані. За ними Державний центр оборонних інвестицій Естонії здійснив передоплату на 72 млн євро, але очікуваних боєприпасів так і не отримав.

Чи повернуть Естонії гроші

Загалом Україна не отримала боєприпасів на 183 млн євро — це майже третина від суми, яку Естонії довірили для організації закупівель.

У вересні до Естонії мають прибути слідчі Європейської комісії. Вони мають перевірити, чи виконала країна свої зобов'язання щодо належної обачності під час використання коштів.

За даними Postimees, за результатами перевірки та судових процесів Естонії може загрожувати необхідність повернути 60–70 млн євро.

Міністр оборони Естонії подав у відставку

Ситуація з проблемними контрактами вже призвела до політичних наслідків в Естонії. Міністр оборони країни Ханно Певкур минулого тижня оголосив про відставку та взяв на себе політичну відповідальність за проблеми із закупівлею боєприпасів для України.

Раніше стало відомо, що Естонія перерахувала близько 70 млн євро авансом компаніям, які мали постачати артилерійські снаряди для України. Частину цих поставок так і не отримали, через що Державний центр оборонних інвестицій розпочав судові процедури.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив про відставку на тлі скандалу із закупівлею боєприпасів для України. Естонія заплатила 70 млн євро авансу за артилерійські снаряди, однак поставки не відбулися, а угода стала предметом критики та перевірок.

Раніше Новини.LIVE писали, що 25 серпня український лідер Володимир Зеленський заявив, що Алар Каріс востаннє побував в Україні у статусі президента Естонії. Глава держави висловив вдячність Карісу та естонському народу за незмінну підтримку України й чітку позицію щодо російської агресії.