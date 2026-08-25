Президент Естонії Каріс востаннє відвідав Україну як чинний глава держави

Президент Естонії Каріс востаннє відвідав Україну як лідер держави
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Алар Каріс востаннє відвідав Україну як чинний президент Естонії. Глава держави подякував Карісу та естонському народу за послідовну підтримку України й принципову позицію щодо російської агресії. Він також відзначив безпекову співпрацю, допомогу Естонії у відбудові України та спільне бачення майбутнього Європи.
Про це Володимир Зеленський повідомив після зустрічі з президентом Естонії Аларом Карісом у Києві у вівторок, 25 серпня, інформує Новини.LIVE.
Зеленський про останній візит до України Каріса як президента Естонії
Володимир Зеленський наголосив, що Україна високо цінує незмінну увагу, повагу та підтримку з боку Естонії. За його словами, нинішній візит Алара Каріса до України є останнім у його статусі чинного президента Естонії. Український лідер також відзначив принципову позицію естонської сторони в оцінці російської агресії та спільних європейських діях на захист України.
"Дякую президенту Карісу та всьому Естонському народові за незмінну увагу, повагу та підтримку для України й українців. Цими днями президент Каріс відвідує нас саме як чинний президент востаннє. Я вдячний Естонії за досягнутий рівень нашої співпраці і за незмінну принциповість в оцінках російської агресії та у спільних європейських діях на захист", — зазначив глава держави.
Окремо Зеленський відзначив співпрацю України та Естонії у сфері безпеки. Зеленський зазначив, що країни підтримують безпекові спроможності одна одної, а формат Drone Deal дає змогу передавати Естонії український досвід у сфері захисту.
"Ми підтримуємо безпекові спроможності одне одного, і є між нами формат Drone Deal, що дозволяє наш досвід захисту поширювати з вашою державою. Естонія однією з перших дієво включилась у відбудову України, і є конкретні обʼєкти на Житомирщині, які відновлені завдяки співпраці з Естонією. Дякую за це", — наголосив український лідер.
Зеленський також подякував Естонії за активну участь у відбудові України. Він підкреслив, що країна однією з перших долучилася до цього процесу, зокрема до відновлення конкретних об'єктів на Житомирщині.
Президент України висловив сподівання, що Естонія й надалі активно долучатиметься до всіх коаліцій, створених за час повномасштабної війни. Він також наголосив на дружніх відносинах між двома державами та спільному баченні майбутнього Європи — об'єднаної, вільної та мирної.
"Розраховуємо, що і надалі участь Естонії буде активною в усіх коаліціях, які створені за час повномасштабної війни. Цінуємо нашу дружбу і те, що ми з вами однаково бачимо майбутнє Європи — Європи обʼєднаної, вільної та у мирі", — резюмував Зеленський.
Новини.LIVE інформували, що нещодавно прем’єр Естонії Крістен Міхал заявив, що наразі прямої військової загрози з боку Росії для країн Балтії та Північної Європи немає. Водночас він наголосив, що РФ уже веде гібридну війну проти європейських країн. Міхал закликав НАТО та Європу посилювати оборону, інвестувати в українські технології й підтримувати вступ України до ЄС і НАТО.
Новини.LIVE також писали, що 23 серпня 2026 року прем’єр Естонії Крістен Міхал разом із представниками МВС та ДСНС відвідав постраждалу від російських ударів Лук’янівку в Києві. Естонській делегації показали наслідки ракетних і дронових атак, зокрема знищений торговий центр та пошкоджені будинки. Іван Вигівський подякував Естонії за підтримку України та допомогу в професійній підготовці українських екстрених служб.