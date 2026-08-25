Президент Естонії Каріс востаннє відвідав Україну як чинний глава держави

Президент України Володимир Зеленський та Президент Естонії Алар Каріс у Києві 25 серпня 2026 року. Фото: кадр з відео

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Алар Каріс востаннє відвідав Україну як чинний президент Естонії. Глава держави подякував Карісу та естонському народу за послідовну підтримку України й принципову позицію щодо російської агресії. Він також відзначив безпекову співпрацю, допомогу Естонії у відбудові України та спільне бачення майбутнього Європи.

Про це Володимир Зеленський повідомив після зустрічі з президентом Естонії Аларом Карісом у Києві у вівторок, 25 серпня, інформує Новини.LIVE.

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Зеленський про останній візит до України Каріса як президента Естонії

Володимир Зеленський наголосив, що Україна високо цінує незмінну увагу, повагу та підтримку з боку Естонії. За його словами, нинішній візит Алара Каріса до України є останнім у його статусі чинного президента Естонії. Український лідер також відзначив принципову позицію естонської сторони в оцінці російської агресії та спільних європейських діях на захист України.

"Дякую президенту Карісу та всьому Естонському народові за незмінну увагу, повагу та підтримку для України й українців. Цими днями президент Каріс відвідує нас саме як чинний президент востаннє. Я вдячний Естонії за досягнутий рівень нашої співпраці і за незмінну принциповість в оцінках російської агресії та у спільних європейських діях на захист", — зазначив глава держави.

Окремо Зеленський відзначив співпрацю України та Естонії у сфері безпеки. Зеленський зазначив, що країни підтримують безпекові спроможності одна одної, а формат Drone Deal дає змогу передавати Естонії український досвід у сфері захисту.

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"Ми підтримуємо безпекові спроможності одне одного, і є між нами формат Drone Deal, що дозволяє наш досвід захисту поширювати з вашою державою. Естонія однією з перших дієво включилась у відбудову України, і є конкретні обʼєкти на Житомирщині, які відновлені завдяки співпраці з Естонією. Дякую за це", — наголосив український лідер.

Зеленський також подякував Естонії за активну участь у відбудові України. Він підкреслив, що країна однією з перших долучилася до цього процесу, зокрема до відновлення конкретних об'єктів на Житомирщині.

Президент України висловив сподівання, що Естонія й надалі активно долучатиметься до всіх коаліцій, створених за час повномасштабної війни. Він також наголосив на дружніх відносинах між двома державами та спільному баченні майбутнього Європи — об'єднаної, вільної та мирної.

"Розраховуємо, що і надалі участь Естонії буде активною в усіх коаліціях, які створені за час повномасштабної війни. Цінуємо нашу дружбу і те, що ми з вами однаково бачимо майбутнє Європи — Європи обʼєднаної, вільної та у мирі", — резюмував Зеленський.

Скриншот повідомлення Зеленського/Facebook

Новини.LIVE інформували, що нещодавно прем’єр Естонії Крістен Міхал заявив, що наразі прямої військової загрози з боку Росії для країн Балтії та Північної Європи немає. Водночас він наголосив, що РФ уже веде гібридну війну проти європейських країн. Міхал закликав НАТО та Європу посилювати оборону, інвестувати в українські технології й підтримувати вступ України до ЄС і НАТО.

Новини.LIVE також писали, що 23 серпня 2026 року прем’єр Естонії Крістен Міхал разом із представниками МВС та ДСНС відвідав постраждалу від російських ударів Лук’янівку в Києві. Естонській делегації показали наслідки ракетних і дронових атак, зокрема знищений торговий центр та пошкоджені будинки. Іван Вигівський подякував Естонії за підтримку України та допомогу в професійній підготовці українських екстрених служб.