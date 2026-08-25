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Главная Новости дня Президент Эстонии Карис в последний раз посетил Украину в качестве главы государства

Президент Эстонии Карис в последний раз посетил Украину в качестве главы государства

Ua ru
Дата публикации 25 августа 2026 14:35
Президент Эстонии Карис в последний раз посетил Украину в качестве действующего главы государства
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Эстонии Алар Карис в Киеве 25 августа 2026 года. Фото: кадр из видео

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Алар Карис в последний раз посетил Украину в качестве действующего президента Эстонии. Глава государства поблагодарил Кариса и эстонский народ за последовательную поддержку Украины и принципиальную позицию в отношении российской агрессии. Он также отметил сотрудничество в сфере безопасности, помощь Эстонии в восстановлении Украины и общее видение будущего Европы.

Об этом Владимир Зеленский сообщил после встречи с президентом Эстонии Аларом Карисом в Киеве во вторник, 25 августа, сообщает Новини.LIVE.

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Зеленский о последнем визите Кариса в Украину в качестве президента Эстонии

Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина высоко ценит неизменное внимание, уважение и поддержку со стороны Эстонии. По его словам, нынешний визит Алара Кариса в Украину является последним в его статусе действующего президента Эстонии. Украинский лидер также отметил принципиальную позицию эстонской стороны в оценке российской агрессии и совместных европейских действиях в защиту Украины.

"Благодарю президента Кариса и весь эстонский народ за неизменное внимание, уважение и поддержку Украины и украинцев. В эти дни президент Карис посещает нас именно в качестве действующего президента в последний раз. Я благодарен Эстонии за достигнутый уровень нашего сотрудничества и за неизменную принципиальность в оценках российской агрессии и в совместных европейских действиях по защите", отметил глава государства.

Отдельно Зеленский отметил сотрудничество Украины и Эстонии в сфере безопасности. Зеленский отметил, что страны поддерживают потенциал друг друга в сфере безопасности, а формат Drone Deal позволяет передавать Эстонии украинский опыт в сфере обороны.

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"Мы поддерживаем потенциал друг друга в сфере безопасности, и между нами существует формат Drone Deal, который позволяет делиться нашим опытом в сфере обороны с вашим государством. Эстония одной из первых активно включилась в восстановление Украины, и есть конкретные объекты в Житомирской области, которые восстановлены благодаря сотрудничеству с Эстонией. Спасибо за это", — подчеркнул украинский лидер.

Зеленский также поблагодарил Эстонию за активное участие в восстановлении Украины. Он подчеркнул, что страна одной из первых присоединилась к этому процессу, в частности к восстановлению конкретных объектов в Житомирской области.

Президент Украины выразил надежду, что Эстония и в дальнейшем будет активно присоединяться ко всем коалициям, созданным за время полномасштабной войны. Он также подчеркнул дружественные отношения между двумя государствами и общее видение будущего Европы — объединенной, свободной и мирной.

"Рассчитываем, что и в дальнейшем Эстония будет активно участвовать во всех коалициях, созданных в период полномасштабной войны. Мы ценим нашу дружбу и то, что мы с вами одинаково видим будущее Европы — Европы объединенной, свободной и мирной", — подытожил Зеленский.

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Скриншот сообщения Зеленского/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что недавно премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что в настоящее время прямой военной угрозы со стороны России для стран Балтии и Северной Европы нет. В то же время он подчеркнул, что РФ уже ведет гибридную войну против европейских стран. Михал призвал НАТО и Европу укреплять оборону, инвестировать в украинские технологии и поддерживать вступление Украины в ЕС и НАТО.

Новини.LIVE также сообщали, что 23 августа 2026 года премьер-министр Эстонии Кристен Михал вместе с представителями МВД и ГСЧС посетил пострадавшую от российских ударов Лукьяновку в Киеве. Эстонской делегации показали последствия ракетных и дронных атак, в частности разрушенный торговый центр и поврежденные дома. Иван Выговский поблагодарил Эстонию за поддержку Украины и помощь в профессиональной подготовке украинских экстренных служб.

Владимир Зеленский Эстония Украина Алар Карис сотрудничество
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

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