Певкур подав у відставку через скандал із закупівлями для України

Ханно Певкур. Фото: GettyImages

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур йде у відставку. Він зазначив, що рішення було зумовлене критикою з боку національного аудитора на адресу Збройних сил Естонії та Центру оборонних інвестицій. Зауваження стосувалися закупівель артилерійських боєприпасів для України.

Про це Ханно Певкур сказав в ефірі Aktuaalne kaamera громадського мовника Естонії ETV, передає Новини.LIVE.

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Певкур йде у відставку

Глава Міноборони Естонії заявив, що несе політичну відповідальність за ситуацію, що сталася.

"Хоча міністр не рахує шкарпетки та боєприпаси і не веде переговори щодо контрактів, критика Національного аудиторського управління, що стосується, перш за все, діяльності Сил оборони та Центру оборонних інвестицій, порушує питання політичної відповідальності. Тому я вважаю правильним взяти на себе політичну відповідальність сьогодні за весь оборонний сектор і передати естафету міністра оборони в зручний для прем’єр-міністра час", — заявив Певкур.

Певкур очолював Міністерство оборони Естонії з 2022 року. Раніше стало відомо, що Таллінн планував закупити для України артилерійські снаряди та перерахував аванс у розмірі 70 мільйонів євро індійським компаніям, які до цього не мали досвіду продажу боєприпасів.

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Магнус-Вальдемар Саар, який раніше очолював Центр оборонних інвестицій Естонії, наголосив, що керівництво Міністерства оборони було залучене до ухвалення всіх ключових рішень. Водночас Певкур визнав, що особисто контрактів не читав. При цьому він підтвердив, що документи надходили до нього. За його словами, до обов’язків міністра оборони не входить контроль таких деталей.

До відставки міністра закликали лідери декількох естонських партій.

Як писали Новини.LIVE, 25 серпня український лідер Володимир Зеленський заявив, що Алар Каріс востаннє побував в Україні у статусі президента Естонії. Глава держави висловив вдячність Карісу та естонському народу за незмінну підтримку України й чітку позицію щодо російської агресії.

Раніше прем’єр Естонії Крістен Міхал заявив, що наразі не бачить прямої небезпеки поширення російської агресії на країни Балтії чи Північної Європи. Водночас він наголосив, що Росія вже проводить у Європі гібридні атаки.