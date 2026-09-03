Певкур подал в отставку из-за скандала, связанного с закупками для Украины

Ханно Певкур. Фото: GettyImages

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур уходит в отставку. Он отметил, что это решение было вызвано критикой со стороны национального аудитора в адрес Вооружённых сил Эстонии и Центра оборонных инвестиций. Замечания касались закупок артиллерийских боеприпасов для Украины.

Об этом Ханно Певкур заявил в эфире программы Aktuaalne kaamera общественного вещателя Эстонии ETV, передает Новини.LIVE.

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Певкур уходит в отставку

Глава Минобороны Эстонии заявил, что несет политическую ответственность за сложившуюся ситуацию.

"Хотя министр не считает носки и боеприпасы и не ведет переговоры по контрактам, критика Национального аудиторского управления, касающаяся, прежде всего, деятельности Сил обороны и Центра оборонных инвестиций, поднимает вопрос о политической ответственности. Поэтому я считаю правильным взять на себя сегодня политическую ответственность за весь оборонный сектор и передать эстафету министра обороны в удобное для премьер-министра время", — заявил Певкур.

Певкур возглавлял Министерство обороны Эстонии с 2022 года. Ранее стало известно, что Таллинн планировал закупить для Украины артиллерийские снаряды и перечислил аванс в размере 70 миллионов евро индийским компаниям, которые до этого не имели опыта продажи боеприпасов.

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Магнус-Вальдемар Саар, ранее возглавлявший Центр оборонных инвестиций Эстонии, подчеркнул, что руководство Министерства обороны было вовлечено в принятие всех ключевых решений. В то же время Певкур признал, что лично контракты не читал. При этом он подтвердил, что документы поступали к нему. По его словам, в обязанности министра обороны не входит контроль за такими деталями.

К отставке министра призвали лидеры нескольких эстонских партий.

Как писали Новини.LIVE, 25 августа украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Алар Карис в последний раз побывал в Украине в статусе президента Эстонии. Глава государства выразил благодарность Карису и эстонскому народу за неизменную поддержку Украины и четкую позицию в отношении российской агрессии.

Ранее премьер Эстонии Кристен Михал заявил, что пока не видит прямой опасности распространения российской агрессии на страны Балтии или Северной Европы. В то же время он подчеркнул, что Россия уже проводит в Европе гибридные атаки.