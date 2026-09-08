Треть боеприпасов для Украины из Эстонии до сих пор не поступила — СМИ

Транспортный поддон с 155-мм артиллерийскими боеприпасами. Фото: "Милитарный"

Почти треть боеприпасов, которые Эстония должна была закупить и передать Украине на средства Европейского фонда мира и стран-доноров, не поступила. Из выделенных 585 млн евро на закупку боеприпасов поставки на сумму 183 млн евро не состоялись. Из-за проблемных контрактов Эстония рискует потерять до 72 млн евро.

Об этом пишет эстонское издание Postimees, сообщает Новини.LIVE.

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Сколько боеприпасов должна была получить Украина

По данным Postimees, в Эстонии выделили 585 млн евро на закупку боеприпасов для Украины. Средства поступили из Европейского фонда мира и от других стран-доноров, названия которых не разглашаются.

В рамках программы заключили 19 контрактов на поставку 28 типов боеприпасов. На данный момент Эстония использовала 346 млн евро, за которые получила около 160 тысяч единиц боеприпасов, преимущественно артиллерийские снаряды калибров 122–155 мм.

Десять контрактов выполнены успешно. Еще два договора общей стоимостью 57 млн евро находятся на стадии выполнения.

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В то же время семь контрактов оказались проблемными и были расторгнуты. По ним Государственный центр оборонных инвестиций Эстонии осуществил предоплату в размере 72 млн евро, но ожидаемых боеприпасов так и не получил.

Вернут ли Эстонии деньги

В целом Украина не получила боеприпасов на 183 млн евро — это почти треть от суммы, которую Эстонии доверили для организации закупок.

В сентябре в Эстонию должны прибыть следователи Европейской комиссии. Они должны проверить, выполнила ли страна свои обязательства по соблюдению должной осмотрительности при использовании средств.

По данным Postimees, по результатам проверки и судебных процессов Эстонии может грозить необходимость вернуть 60–70 млн евро.

Министр обороны Эстонии подал в отставку

Ситуация с проблемными контрактами уже привела к политическим последствиям в Эстонии. Министр обороны страны Ханно Певкур на прошлой неделе объявил об отставке и взял на себя политическую ответственность за проблемы с закупкой боеприпасов для Украины.

Ранее стало известно, что Эстония перечислила около 70 млн евро авансом компаниям, которые должны были поставлять артиллерийские снаряды для Украины. Часть этих поставок так и не была получена, в связи с чем Государственный центр оборонных инвестиций инициировал судебные процедуры.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил об отставке на фоне скандала с закупкой боеприпасов для Украины. Эстония выплатила 70 млн евро аванса за артиллерийские снаряды, однако поставки не состоялись, а сделка стала предметом критики и проверок.

Ранее Новини.LIVE писали, что 25 августа украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Алар Карис в последний раз побывал в Украине в статусе президента Эстонии. Глава государства выразил благодарность Карису и эстонскому народу за неизменную поддержку Украины и четкую позицию в отношении российской агрессии.