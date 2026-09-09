Буданов відреагував на свій третій заочний арешт в РФ

Кирило Буданов. Фото: Кирило Буданов/Facebook

Очільник Офісу президента Кирило Буданов іронічно прокоментував рішення російського суду про його заочний арешт. Він заявив, що сприймає дії країни-агресора як свідчення ефективності своєї роботи та пообіцяв і надалі активно протидіяти ворогу.

Про це пише Новини.LIVE посилаючись на Кирила Буданова та росЗМІ.

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Що відомо про заочний арешт Буданова

У серпні Басманний суд Москви заочно постановив взяти Кирила Буданова під варту, висунувши проти нього звинувачення у нібито застосуванні заборонених засобів і методів ведення війни. Після оскарження цього рішення Московський міський суд на закритому засіданні підтвердив його законність.

Це вже втретє, коли російські суди заочно ухвалюють рішення про арешт Буданова.

У квітні 2023 року Лефортовський суд Москви вперше заочно заарештував Буданова, звинувативши його в організації терактів на території РФ, а також оголосив у міжнародний розшук. Тоді російська ФСБ заявляла про його нібито причетність до вибуху на Кримському мосту.

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Вдруге заочний арешт Буданова Басманний суд Москви ухвалив наприкінці 2023 року. Російський Слідчий комітет тоді звинуватив його в нібито причетності до 104 атак безпілотників по території Росії.

Буданов назвав рішення російського суду абсурдним

Кирило Буданов заявив в своєму дописі, що рішення російського суду не має для нього жодного значення. Адже набагато важливішими є результати роботи, яка змушує Росію реагувати подібним чином.

"Рішення так званого російського "суду" не мають для мене, як і для решти людства, жодного значення", — наголосив очільник ОП

Він додав, що вважає дії російської сторони своєрідним визнанням ефективності своєї роботи.

"Значення має лише моя робота, яка змушує ворога панікувати та ухвалювати подібні шедеври абсурду. Вважаю такі дії ворога своєрідним визнанням ефективності", — заявив український політик.

Кирило Буданов також зазначив, що рішення російського суду не вплине на його подальшу діяльність. Він наголосив, що планує продовжувати роботу з тією ж інтенсивністю.

"Що ж, планку опускати не можна, працюватиму й надалі так само плідно", — заявив Буданов.

Новини.LIVE писали, що Керівник Офісу президента Кирило Буданов під час зустрічі зі спецпредставниками президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером продемонстрував, що українські позиції на фронті залишаються стійкими. Важливим результатом у взаємодії з американською стороною стало розуміння того, що Україна не зазнає поразки на полі бою.

Ми інформували, що очільник ОП відвідав тематичну виставку "Той день", присвячену становленню сучасної української держави та цінностям, які об’єднують її громадян. Він наголосив, що цей культурний простір дає змогу згадати шлях, який пройшла Україна, зберегти спільну пам’ять і біль, а також усвідомити мрії та цінності, що єднають українців.