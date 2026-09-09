Буданов отреагировал на свой третий заочный арест в РФ

Кирилл Буданов. Фото: Кирилл Буданов/Facebook

Глава Офиса президента Кирилл Буданов иронично прокомментировал решение российского суда о его заочном аресте. Он заявил, что воспринимает действия страны-агрессора как свидетельство эффективности своей работы, и пообещал и впредь активно противодействовать врагу.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Кирилла Буданова и росСМИ.

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Что известно о заочном аресте Буданова

В августе Басманный суд Москвы заочно постановил взять Кирилла Буданова под стражу, выдвинув против него обвинение в якобы применении запрещенных средств и методов ведения войны. После обжалования этого решения Московский городской суд на закрытом заседании подтвердил его законность.

Это уже третий раз, когда российские суды заочно принимают решение об аресте Буданова.

В апреле 2023 года Лефортовский суд Москвы впервые заочно арестовал Буданова, обвинив его в организации терактов на территории РФ, а также объявил его в международный розыск. Тогда российская ФСБ заявляла о его якобы причастности к взрыву на Крымском мосту.

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Второй заочный арест Буданова Басманный суд Москвы постановил в конце 2023 года. Российский Следственный комитет тогда обвинил его в якобы причастности к 104 атакам беспилотников на территории России.

Буданов назвал решение российского суда абсурдным

Кирилл Буданов заявил в своем посте, что решение российского суда не имеет для него никакого значения. Ведь гораздо важнее результаты работы, которая заставляет Россию реагировать подобным образом.

"Решения так называемого российского «суда» не имеют для меня, как и для остального человечества, никакого значения", — подчеркнул глава ОП

Он добавил, что считает действия российской стороны своеобразным признанием эффективности своей работы.

"Значение имеет только моя работа, которая заставляет врага паниковать и принимать подобные шедевры абсурда. Считаю такие действия врага своеобразным признанием эффективности", — заявил украинский политик.

Кирилл Буданов также отметил, что решение российского суда не повлияет на его дальнейшую деятельность. Он подчеркнул, что планирует продолжать работу с той же интенсивностью.

"Что ж, планку опускать нельзя, буду работать и впредь так же плодотворно", — заявил Буданов.

Новини.LIVE писали, что глава Офиса президента Кирилл Буданов во время встречи со спецпредставителями президента США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером продемонстрировал, что украинские позиции на фронте остаются устойчивыми. Важным результатом взаимодействия с американской стороной стало понимание того, что Украина не потерпит поражения на поле боя.

Мы сообщали, что глава ОП посетил тематическую выставку "Тот день", посвященную становлению современного украинского государства и ценностям, которые объединяют его граждан. Он подчеркнул, что это культурное пространство позволяет вспомнить путь, который прошла Украина, сохранить общую память и боль, а также осознать мечты и ценности, объединяющие украинцев.